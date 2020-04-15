Узнать анализы не выходя из дома. Поликлиники Гомеля переходят в электронный формат

Новости Беларуси. Электронная печать врача и единая база данных по всем пациентам. В Гомеле совершенствуют работу медицинских учреждений, постепенно уходя от бумажных носителей к электронным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система «Лекарь» уже работает во всех поликлиниках и больницах города. Это база, куда вносятся все данные, которые могут пригодиться медикам в их работе: диагнозы, консультации, результаты обследований. Система имеет несколько степеней защиты, доступ к ней ограничен.

Каждый врач имеет персональный электронный ключ – своеобразная замена традиционной печати. Для пациентов система удобна тем, что можно записаться на прием или узнать результаты анализов прямо из дома. Что в свою очередь поможет снизить посещаемость больниц и поликлиник.

Людмила Ткаченко, заместитель главного врача по медицинской части Гомельской центральной городской поликлиники:

Если есть необходимость пациенту поменять место жительства в черте Гомеля и района, приходя в другую поликлинику, он регистрируется в новом учреждении, однако, вся информация об этом пациенте доступна в этом учреждении. Все консультации, результаты обследований. Так сохраняется достаточно важная преемственность, и пациент передаётся со всей необходимой документацией в электронном виде в другое учреждение.