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«Мы с вами, врачи!» Белорусские милиционеры проводят акцию в поддержку медиков

15 апреля 2020 10:17
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Милиция врачам» объединила все подразделения МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее главная цель – внести посильный вклад в общее дело и поддержать наших медиков в борьбе с СОVID-19.   

«Мы с вами, врачи!» Белорусские милиционеры проводят акцию в поддержку медиков-1

Мы, милиционеры Беларуси, мы, военнослужащие внутренних войск МВД  мы все участвуем в благотворительной акции «Милиция врачам». Взаимопомощь, добро и вера объединяют нас. Сегодня ценен любой вклад в общее дело.

«Мы с вами, врачи!» Белорусские милиционеры проводят акцию в поддержку медиков-4

Не оставайтесь в стороне, поддержим тех, кто на передовой. Все средства будут направлены на оказание помощи медикам в регионах. Мы вместе, мы с вами, врачи!   

«Мы с вами, врачи!» Белорусские милиционеры проводят акцию в поддержку медиков-7

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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