«Мы с вами, врачи!» Белорусские милиционеры проводят акцию в поддержку медиков

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Милиция врачам» объединила все подразделения МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее главная цель – внести посильный вклад в общее дело и поддержать наших медиков в борьбе с СОVID-19.

Мы, милиционеры Беларуси, мы, военнослужащие внутренних войск МВД – мы все участвуем в благотворительной акции «Милиция врачам». Взаимопомощь, добро и вера объединяют нас. Сегодня ценен любой вклад в общее дело.