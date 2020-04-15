«Мы с вами, врачи!» Белорусские милиционеры проводят акцию в поддержку медиков
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Милиция врачам» объединила все подразделения МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее главная цель – внести посильный вклад в общее дело и поддержать наших медиков в борьбе с СОVID-19.
Мы, милиционеры Беларуси, мы, военнослужащие внутренних войск МВД – мы все участвуем в благотворительной акции «Милиция врачам». Взаимопомощь, добро и вера объединяют нас. Сегодня ценен любой вклад в общее дело.
Не оставайтесь в стороне, поддержим тех, кто на передовой. Все средства будут направлены на оказание помощи медикам в регионах. Мы вместе, мы с вами, врачи!