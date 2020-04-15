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Как спали в землянках солдаты, и что обязательно должно было быть внутри?

15 апреля 2020 10:21
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Сергей Верес, СТВ:
Проход, по обе стороны – нары. Застилали их соломой, сеном, еловыми лапками. Поверх застилали плащ-палатку. У изголовья клали вещь-мешок. Ну а на гвоздик цепляли обязательно каску, противогаз и котелок.

Как спали в землянках солдаты, и что обязательно должно было быть внутри?-1

Василий Гриневич, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда в обороне были перерывы, жили в землянках. Сами строили землянки и сами в них жили.

Как спали в землянках солдаты, и что обязательно должно было быть внутри?-4

Как спали в землянках солдаты, и что обязательно должно было быть внутри?-6

Как спали в землянках солдаты, и что обязательно должно было быть внутри?-8

Обживались, как могли. Сами делали и лампады. Благо гильз от снарядов хватало.  

Василий Гриневич:  
От 45-ки снаряд. Сжимали, туда фитиль вставляли с портянок. Вставляли, сбоку отверстие пробивали. Наливали туда солярки и коптили.  

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Василий Гриневич # Фотофакт

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