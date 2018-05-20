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«Узнает вся республика, откуда ты и кто ты». Лучшие школьники Беларуси приняли участие в форуме «Мы – лидеры Беларуси»

20 мая 2018 13:49
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Новости Беларуси. Более сотни талантливых школьников из разных уголков Беларуси приняли участие в 11 Национальном детском форуме «Мы – лидеры Беларуси»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Узнает вся республика, откуда ты и кто ты». Лучшие школьники Беларуси приняли участие в форуме «Мы – лидеры Беларуси» -1

Это призёры различных конкурсов, представители молодёжных парламентов, активисты общественных объединений. В рамках двухдневного съезда прошли многочисленные дискуссии, встреча с парламентариями и министром образования Беларуси.

«Узнает вся республика, откуда ты и кто ты». Лучшие школьники Беларуси приняли участие в форуме «Мы – лидеры Беларуси» -4

Юлия Попок, учащийся средней школы №2 Житковичей:
Сегодняшние проекты могут быть связаны с развитием малой родины, что немаловажно для республики Беларусь. Тем более, что 2018 год является Годом малой родины. Я думаю, что многие ребята расскажут о своей малой родине и откуда они. Благодаря таким конкурсам каждый из нас улучшает малую родину, благодаря реализации проектов и тому, что узнает вся республика, откуда ты и кто ты.

«Узнает вся республика, откуда ты и кто ты». Лучшие школьники Беларуси приняли участие в форуме «Мы – лидеры Беларуси» -7

Павел Забавский, заведующий отделом по работе с молодежью Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
Он собирает самых лучших, самых сильных, самых ярких лидеров Республики Беларусь. Из года в год это такое знаковое событие, поэтому оно проводится в мае, весной, для всех лидеров Беларуси, тех, кто собирается становиться студентом, кто еще школьник. Но их всех объединяет то, что они лидеры у себя в областях, регионах. Сюда они приехали для того, чтобы обменяться каким-то взглядами, подходами к работе.

«Узнает вся республика, откуда ты и кто ты». Лучшие школьники Беларуси приняли участие в форуме «Мы – лидеры Беларуси» -10

В рамках форума также прошли презентации социальных проектов и различных молодежных инициатив. Многие уже реализованные идеи зарождались с предложений, озвученных именно на этой площадке.

«Узнает вся республика, откуда ты и кто ты». Лучшие школьники Беларуси приняли участие в форуме «Мы – лидеры Беларуси» -13

# Дети # общество # Юлия Попок # Павел Забавский # Фотофакт

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