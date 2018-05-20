«Узнает вся республика, откуда ты и кто ты». Лучшие школьники Беларуси приняли участие в форуме «Мы – лидеры Беларуси»

Новости Беларуси. Более сотни талантливых школьников из разных уголков Беларуси приняли участие в 11 Национальном детском форуме «Мы – лидеры Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это призёры различных конкурсов, представители молодёжных парламентов, активисты общественных объединений. В рамках двухдневного съезда прошли многочисленные дискуссии, встреча с парламентариями и министром образования Беларуси.

Юлия Попок, учащийся средней школы №2 Житковичей:

Сегодняшние проекты могут быть связаны с развитием малой родины, что немаловажно для республики Беларусь. Тем более, что 2018 год является Годом малой родины. Я думаю, что многие ребята расскажут о своей малой родине и откуда они. Благодаря таким конкурсам каждый из нас улучшает малую родину, благодаря реализации проектов и тому, что узнает вся республика, откуда ты и кто ты.

Павел Забавский, заведующий отделом по работе с молодежью Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Он собирает самых лучших, самых сильных, самых ярких лидеров Республики Беларусь. Из года в год это такое знаковое событие, поэтому оно проводится в мае, весной, для всех лидеров Беларуси, тех, кто собирается становиться студентом, кто еще школьник. Но их всех объединяет то, что они лидеры у себя в областях, регионах. Сюда они приехали для того, чтобы обменяться каким-то взглядами, подходами к работе.