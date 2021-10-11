11 октября отопление придёт и в административные здания. В Минске начался третий этап отопительного сезона

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подключение объектов к отоплению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 октября в общественных и административных зданиях Минска батареи заработают в зимнем режиме.

Таким образом, стартует третий этап отопительного сезона. В первую очередь потеплело в социальных учреждениях – это первая группа потребителей. А с 22 сентября – в жилом секторе. Теперь пришло время для офисных помещений.