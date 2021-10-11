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11 октября отопление придёт и в административные здания. В Минске начался третий этап отопительного сезона

11 октября 2021 06:18
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подключение объектов к отоплению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 октября в общественных и административных зданиях Минска батареи заработают в зимнем режиме.  

11 октября отопление придёт и в административные здания. В Минске начался третий этап отопительного сезона-1

Таким образом, стартует третий этап отопительного сезона. В первую очередь потеплело в социальных учреждениях – это первая группа потребителей. А с 22 сентября – в жилом секторе. Теперь пришло время для офисных помещений. 

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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