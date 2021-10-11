Доставят бесплатно. В «Белпочте» можно отправить поздравление ко Дню матери

Новости Беларуси. «Поздравим маму почтой». Такая акция 11 октября стартует в Беларуси в преддверии Дня матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот особый праздник – отличный повод еще раз сказать «спасибо» за беззаветную любовь, поддержку и терпение самому близкому человеку – маме. А порадовать и приятно удивить ее можно также красочным почтовым приветом.