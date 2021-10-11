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Доставят бесплатно. В «Белпочте» можно отправить поздравление ко Дню матери

11 октября 2021 06:24
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Новости Беларуси. «Поздравим маму почтой». Такая акция 11 октября стартует в Беларуси в преддверии Дня матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доставят бесплатно. В «Белпочте» можно отправить поздравление ко Дню матери-1

Этот особый праздник – отличный повод еще раз сказать «спасибо» за беззаветную любовь, поддержку и терпение самому близкому человеку – маме. А порадовать и приятно удивить ее можно также красочным почтовым приветом.

Доставят бесплатно. В «Белпочте» можно отправить поздравление ко Дню матери-4

Вот уже не первый год «Белпочта» проводит такую акцию. Все желающие могут купить почтовые карточки, написать теплые строки своим любимым мамам и поздравить их с предстоящим праздником, а сотрудники предприятия бесплатно доставят эти поздравления по всей стране.  

# Почта Беларуси # общество # Фотофакт

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