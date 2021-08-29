«Уже не раз чуть не сбили». Почему жители Витебска считают электросамокаты опасными?

Новости Беларуси. Электросамокаты давно стали неотъемлемой частью жизни городской. Порой на них гоняют похлеще гонщиков «Формулы-1», если соотносить размеры болидов и условия, в которых эти самые гонки проходят. И вот уже даже тротуары – отнюдь не безопасное место для пеших прогулок, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И пока пешеходы без электросамокатов и пешеходы с электросамокатами сами решают, кто из них право имеет, а кто так, пуговичка от кальсонов, законодатели странным образом не спешат приводить все в рамки закона. Хотя проблема очевидна и явно требует решения. Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Человек на электросамокате считается пешеходом, а потому передвигаться должен исключительно по тротуарам. Но в последнее время поделить тот самый тротуар становится все сложнее. Скажу по опыту – новичкам лучше выбирать улицы побезлюднее. Предлагаем те, на которых можно кататься сидя. Что думает владелец проката о безопасности электросамокатов? Сегодня указать, где и как ехать на электросамокате, если, конечно, вы не взяли его на прокат в парке, не может никто. Все держится на совести драйвера и умении управлять таким транспортом или средством индивидуальной мобильности.

Мешают, у нас же дети малые. Уже не раз чуть не сбили.

Вообще не мешают. Ничем не мешают полностью.

– Скорость развивают большую, и потому, если вдруг неосторожно, ты там не видишь их, а едут бесшумно, и случайно могут к тебе подъехать и испугать. И если ребенок дернется, например, маленький рядом с тобой, тоже может попасть. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Считаю, что такая сложная проблема.

– Особенно касается детей. Очень сложно, когда ты гуляешь по дорожке с маленьким ребенком, не давать ему шаг в сторону сделать, тоже не очень удобно. Меры по отношению к электросамокатчикам ждут и в ГАИ, ведь сегодня передвижение такого транспорта законодательством не регулируется. Люди, которые пользуются электросамокатом, моноколесом или гироскутером, в отдельную группу участников дорожного движения не внесены. Пока же остается говорить не о правилах, а о советах.