Предлагаем те, на которых можно кататься сидя. Что думает владелец проката о безопасности электросамокатов?
Новости Беларуси. Электросамокаты давно стали неотъемлемой частью жизни городской. Порой на них гоняют похлеще гонщиков «Формулы-1», если соотносить размеры болидов и условия, в которых эти самые гонки проходят. И вот уже даже тротуары – отнюдь не безопасное место для пеших прогулок, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
И пока пешеходы без электросамокатов и пешеходы с электросамокатами сами решают, кто из них право имеет, а кто так, пуговичка от кальсонов, законодатели странным образом не спешат приводить все в рамки закона. Хотя проблема очевидна и явно требует решения.
Тему продолжит Виктор Пралич.
Скачиваешь приложение, регистрируешься, привязываешь к банковской карте, и вперед. И хотя при регистрации отмечено, что пользоваться самокатом можно только совершеннолетним, на практике получается – этот пункт не работает.
Бывает, когда мне надо куда-то приехать, например, к бабушке, от бабушки, я на нем. А так просто – сейчас просто катаюсь. Более-менее я знаю правила дорожного движения. Я даже не знаю, зачем, но мне мама всегда так говорит, и я всегда так делаю – на пешеходном переходе я спешиваюсь с самоката, чтобы быстро не ехать.
Почему жители Витебска считают электросамокаты опасными? Подробнее здесь.
Александр Казанов уже три года развивает бизнес по прокату двухколесных гаджетов в Витебске. Его точка расположена в одном из парков города. Здесь и широкие тротуары, и специальная разметка. Александр говорит, что главное – безопасность как управляющего самокатом, так и пешехода.
А потому перед выездом – подробный инструктаж и выдача специальной экипировки. И да, возраст 18+. Ну или под присмотром родителя.
Александр Казанов, владелец проката:
Из всех самокатов, которые у нас имеются, они различной мощности, мы предлагаем те самокаты, более безопасные, на которых можно кататься сидя. Потому что человек чувствует себя более удобно, комфортнее, как на велосипеде. Кнопку нажал, и самокат его катит. В отличие от стоячих (их у нас тоже есть пару), здесь уже, если человек наезжает на какое-либо препятствие или прочее, он, к сожалению, травмируется более жестко, потому что он чаще падает вперед.