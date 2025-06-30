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В Болгарии проходят массовые акции протеста против введения в стране евро

30 июня 2025 05:54
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В Софии и других городах Болгарии проходят массовые акции протеста из-за введения в стране евро. Люди выступают за сохранение национального лева, требуя отставки правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии проходят массовые акции протеста против введения в стране евро-2

Так, накануне несколько тысяч человек собрались перед зданием парламента. В акции приняли участие политики из разных стран Европы, включая Германию, Литву, Венгрию и Словакию. Ожидается, что протест и блокада центральных улиц в Софии продлится до 8 июля. К этому времени власти ЕС должны принять решение о введении евро в Болгарии. Напомним, протестные акции начались с момента, когда в парламент поступило предложение о проведении референдума о смене валюты к следующему году.

# Валюта # Протесты

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