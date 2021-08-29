«Переломы рёбер, позвонков». Почему не стоит разгоняться на самокате и какие травмы можно получить при такой езде?

Новости Беларуси. Электросамокаты давно стали неотъемлемой частью жизни городской. Порой на них гоняют похлеще гонщиков «Формулы-1», если соотносить размеры болидов и условия, в которых эти самые гонки проходят. И вот уже даже тротуары – отнюдь не безопасное место для пеших прогулок, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

И пока пешеходы без электросамокатов и пешеходы с электросамокатами сами решают, кто из них право имеет, а кто так, пуговичка от кальсонов, законодатели странным образом не спешат приводить все в рамки закона. Хотя проблема очевидна и явно требует решения.