«Переломы рёбер, позвонков». Почему не стоит разгоняться на самокате и какие травмы можно получить при такой езде?
Новости Беларуси. Электросамокаты давно стали неотъемлемой частью жизни городской. Порой на них гоняют похлеще гонщиков «Формулы-1», если соотносить размеры болидов и условия, в которых эти самые гонки проходят. И вот уже даже тротуары – отнюдь не безопасное место для пеших прогулок, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
И пока пешеходы без электросамокатов и пешеходы с электросамокатами сами решают, кто из них право имеет, а кто так, пуговичка от кальсонов, законодатели странным образом не спешат приводить все в рамки закона. Хотя проблема очевидна и явно требует решения.
Тему продолжит Виктор Пралич.
Тренд на самокаты «обкатан» белорусской действительностью. На улицах городов этим электронным девайсом уже не удивить. Бесспорно, транспорт экологичный. Как раз то, к чему стремится весь мир. Но вот безопасный ли?
Предлагаем те, на которых можно кататься сидя. Что думает владелец проката о безопасности электросамокатов?
Среднестатистический электросамокат развивает скорость более 20 км/ч. Однако изучив предложения белорусских продавцов, на витринах аппараты с разгоном посолиднее. Речь о 80 и даже 100 км/ч. И хоть куражные пики выдавать можно с дорогих модификаций гаджета на батарейках, электросамокаты масс-маркета тоже удовольствие с риском.
Если раньше для многих прокатиться на таком двухколесном ноу-хау было мечтой, то теперь от нее отделяют всего лишь несколько кликов на телефоне. Скачиваешь приложение, регистрируешься, привязываешь к банковской карте – и вперед. Хотя при регистрации отмечено, что пользоваться электросамокатом можно только совершеннолетним, на практике получается, что этот пункт не работает.
Количество такого видео в интернете растет пропорционально популярности гаджетов на колесах на улицах. Но одно дело, когда причиной падения становится препятствие, и совсем другое, когда электросамокат сталкивается с пешеходом или автомобилем.
Свежее видео из Сочи.
Там под колеса самоката попала годовалая девочка. С переломами она доставлена в больницу.
Василий Степанов, заведующий травмпунктом Витебской больницы скорой помощи:
Какую-то определенную специфику эти травмы не несут. Как правило, это ушибы, множественные ссадины, переломы лучевой кости в типичном месте, переломы ребер, позвонков, то есть травмы достаточно разнообразные.
Почему жители Витебска считают электросамокаты опасными? Подробнее здесь.