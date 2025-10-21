Более 15 лет живёт в Беларуси. История китайца, который открыл в Минске ресторан

Чэнь Юй – яркий пример того, как можно добиться успеха в новой стране, сохранив связь с родиной. Более 15 лет в Беларуси – это время, за которое наш герой успел построить бизнес и познакомить белорусов с настоящей китайской кухней и культурой Поднебесной.

Настасья Пинчук, корреспондент:

Что послужило мотивом переезда в Беларусь и как вас наша страна приняла?

Чэнь Юй, бизнесмен:

Я с 2010 года приехал в Беларусь. Наша команда в Беларуси построила самую большую гидроэлектростанцию. После гидростанции я остался в Беларуси и развивал свой бизнес. Беларусь – это очень мирная, спокойная страна. Мне очень нравится тут развивать свой бизнес, развиваться тут профессионально. Тут хорошее отношение к иностранцам, честные люди, высокий уровень культуры, очень качественные продукты питания. У Беларуси очень интересная история.