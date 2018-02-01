«Уже 3 года буксуем. Кашеобразно все происходит»: Важник о введении интеллектуальной транспортной системы

Новости Беларуси. Об организации автомобильного движения в Минске говорили в программе «Большой город».

Олег Степанюк, ведущий:

Слушая Вас, я обозначил три такие основные проблемы. Это – информирование на наших дорогах, развязки и ограждения Минской кольцевой. Все эти вопросы поднимали во время разговора, который состоялся в столичной Госавтоинспекции. Чем это закончилось, в итоге? Будет ли что-то меняться в ближайшее время на нашей МКАД?

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

У нас достаточно стройная система вот этих изменений. У нас действует концепция «Добрая дорога», которая показала свою эффективность. То есть, это, как конвейер решений. От стратегических решений потом это должно, через рабочие группы, прийти к годовым планам. Но в годовых планах распределяются сравнительно небольшие ресурсы. То есть, речь идёт, например, всё-таки, об исправлении ограждений, об улучшении освещения.

То есть, достаточно косметических действиях.

Впервые серьёзный вопрос о вот этих переделках инфраструктуры существенных возник при проектировании, при планировании ИТС. Вот здесь я понимаю, к чему Вы хотели бы, чтобы это появилось. И я хотел бы, чтобы появилось это быстро, чтобы завтра мы могли уже пользоваться уже новой и качественной инфраструктурой. Так вот там примерно так и планировалось. Но уже мы три года стоим, буксуем.

Не могут быть приняты решения, экспертизы.

То есть, когда на экспертизе я выступал по этому поводу, меня спросили: «Какой главный риск связан с проектом ИТС? В чём Вы видите главный риск?». Я сказал: «Время». Каждый год пять человек умирает.

Олег Степанюк:

Пока ждут введения интеллектуальной транспортной системы.

Юрий Важник:

И сейчас она уже оптимизирована и по стоимости, и по всему есть готовность полная. Но вот, понимаете, как-то, вот оно… Кашеобразно все происходит.

Олег Степанюк:

То есть, пока стопорится?

Юрий Важник:

Да. И вот это является ключевым. Как только появляется система контроля – часть системы ИТС, появляется новая инфраструктура там. Мы включили в техническое задание и такие небольшие, но очень важные доработки вот этих развязок. Я думаю, что, если вот это внедрение планируется от начала и до конца – в течение двух лет. Вот, если эта отмашка произойдет в этом году, то через два года можем ожидать радикального изменения ситуации.