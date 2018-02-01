«Новое поколение не настроено работать очень долго в рамках одного работодателя». Какая ситуация на рынке труда сегодня

2018 год считается юбилейным, пятым для проекта «Премия HR-бренд Беларусь».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор сайта по поиску работы и подбору персонала в Беларуси –Светлана Шапорова.

Какова ситуация сегодня на рынке труда? И всем ли хватает предложенных вакансий?

Светлана Шапорова, директор сайта по поиску работы и подбору персонала в Беларуси:

Нужно отметить, что в течение всего прошлого года количество вакансий росло. В среднем оно выросло на 40,5% – это говорит о том, что ситуация меняется по сравнению с 2016 годом, когда вакансии еще падали. И ситуация стабилизируется, потому что 40% – это достаточно большой рост. Это говорит о том, что компании росли, развивались, появлялись новые компании, в основном – это мелкий и средний бизнес. Но ситуация, достаточно, оптимистичная.

Какая правильная стратегия у работника? Быть верным своей компании или нужно часто менять компании?

Светлана Шапорова:

Нет правильной или неправильной тактики. Здесь нужно посмотреть от своих ощущений, от того, как тебе работается в этой компании и от того, что подходит тебе конкретно. Есть тактика, где люди работают очень долго и те, кто быстро меняют работу. Но новое поколение, действительно, не настроено работать очень долго в рамках одного работодателя, не потому что они плохие, а потому что они, действительно, за свою карьеру будут строить несколько карьер в нескольких плоскостях бизнеса и, возможно, не в одной стране. Но это такая специфика, такой сейчас мир, такие сейчас везде изменения. И просто мир этого требует, и к этому нужно быть готовым.

Нужно отталкиваться от каждого конкретного человека. Я за свою жизнь поменяла очень мало места работы. У меня три было основных, но я другое поколение.

В чем суть проекта «Премия HR-бренд Беларусь»? Какие ноу-хау в управлении предприятиями и персоналом сегодня существуют в нашей стране? Какие новые профессии появились и новые подходы к организации рабочего процесса в компаниях Беларуси? Что такое внешний и внутренний HR-брендинг? Зачем и почему он вообще вдруг появился в нашей жизни?

Подробности, узнаете в видеоматериале.