Рекомендации специалиста по правильному составлению резюме и тому, как не нарваться на мошенников

Получить работу в хорошей компании непросто – ведь за вашей спиной стоит не один соискатель. Вы не первый и не последний, кто проходит собеседование. Поэтому важно произвести хорошее впечатление на работодателя. Ключевым фактором здесь является правильный выбор специальности. Из огромной массы вакансий: бухгалтеров, водителей, учителей и программистов, вам нужно выбрать свое. И теперь, когда вы точно определились с желаемой профессией, важно нестандартно подойти к написанию вашего резюме.

Анна Шиманская, директор кадрового центра:

Резюме должно быть составлено читабельно, помимо личной информации, вашего образования нужно указать вашу какую-то изюминку, эксклюзивность, возможно, это ваше хобби.

Будет хорошо, если у вас будет резюме на каждую рассматриваемую вами вакансию. Не стоит перечислять весь список должностей в одном письме. Сегодняшняя ситуация на рынке труда заставляет отойти от классического резюме и внести нотки креативности. Поместите свое фото в соответствии со спецификой рассматриваемой позиции: кандидату на должность "повар" предпочтительно сняться в поварской одежде в руках с фирменным блюдом. Если вы кандидат на позицию секретаря, то лучше остановиться на деловом костюме и неброском макияже.

Анна Шиманская:

Необходимо указывать также ваши достижения, что вы как специалист привнесли, чего добились, чего достигли на каждом месте работы. Важно помнить, что даже грамотно составленное резюме все равно не дает полного представления о человеке. Следует произвести хорошее впечатление на собеседовании и обязательно соответствовать написанному.

Резюме должно "отлежаться" и в памяти, и на бумаге, чтобы вы смогли его откорректировать. Если есть уверенность, что вы – идеальный кандидат на вакансию, не ограничивайтесь только отправкой – обязательно позвоните в компанию, проверьте – дошло ли ваше резюме, прочитал ли его менеджер по персоналу, готов ли он пригласить вас на собеседование. И не торопитесь сами, ведь можно нарваться на мошенников.

Анна Шиманская:

К сожалению, в жизни никто не застрахован от непорядочных работодателей, поэтому мы рекомендуем всегда перед принятием решения выхода на новую работу ознакомиться с отзывами, узнать у коллег, знакомых, возможно, какую-либо информацию об этой компании. Есть масса сайтов полезных с отзывами хорошими и негативными о той или иной компании. Даже на самых популярных рабочих порталах мы можем наткнуться на нечестных работодателей. Как же отличить такое объявление? Анна Шиманская:

Как правило, вакансия состоит из трех основных пунктов, это требования, обязанности и условия. Если вакансия составлена расплывчато, указана большая вилка по заработной плате, то это говорит о том, что вакансия, скорее всего, либо липовая, либо вам предложат минимальную заработную плату по этой вакансии.

Если вам предлагают пройти платную месячную учебу, а затем обещают трудоустроить без опыта работы на хорошую должность, то такая вакансия, скорее всего, будет липовой. Испытательный срок с мизерной оплатой, пройдя который вам скажут, что вы не подходите, тоже признак недобросовестного работодателя.