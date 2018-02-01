Прямой эфир

Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?

01 февраля 2018 10:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какая девушка не мечтает красиво выйти замуж, чтобы шикарное белое платье и вальс Мендельсона, фейерверк в небе и золотые кольца на безымянном пальце?! Но, к сожалению, не всегда наши желания соответствуют нашим возможностям. Однако при правильном подходе у пары есть шанс стать ближе к заветной мечте.

Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?-1

Валерия Кульбак, организатор свадебного агентства:
Итак, вам сделали предложение. С чего стоит начать? Необходимо представить себе ваше торжество и визуализировать его в мультборде. Мультборд – это такая презентация, где вы собираете картинки, которые привлекли ваше внимание с образом невесты – прическа, платье, с декором площадки, с рестораном, который вам понравился. Лучше использовать площадки, которые находятся в вашем городе, с образом жениха. И так, по крупицам, создать всё своё представление о свадьбе, визуализировать в картинке.

Далее стоит провести работу над ошибками, и когда вы уже видите, как должна выглядеть ваша свадьба, необходимо определиться с бюджетом и составить смету.

Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?-4

Валерия Кульбак:
Для того, чтобы ориентироваться в ценах, вам необходимо будет сделать большую работу по поиску подрядчиков. После того, как вы это сделали, вы формируете свою внутреннюю смету в рамках того бюджета, который для себя определили. И решаете: кому отдать чуть больше количества денег, кому-то отдать часть меньше.

Возможно, от чего-то придется отказаться, но после того, как вы проделали огромную работу, самое время начать подбор подрядчиков и встречи с ними. И чтобы эти встречи стали максимально полезными, мы приготовили несколько лайфхаков от специалиста свадебного дела.

Валерия Кульбак:
Большое количество денег вы можете сэкономить в том случае, если выберете нетоповую дату. Что такое топовая дата? Это пятница и суббота круглый год и особенно летом. Если вы запланируете свадьбу в межсезонье, если это будет зима, осень, будний день или же воскресенье, то вы можете очень серьезно сэкономить на аренде площадки.

Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?-7

А если эта площадка еще изначально будет оформлена под свадьбу, то вы сможете сэкономить достаточно большой бюджет на декоре.

Валерия Кульбак:
Следующий момент, который поможет вам сэкономить: не стесняйтесь торговаться, особенно если вы решили организовать свою свадьбу в будний день, потому что все хотят работать. И если вы мечтаете о каком-то фотографе, который вам безумно нравится, у него есть своя стоимость, но никто не будет против, если вы зададите свой вопрос и свою цену.

Существенную статью расходов составляет банкет. В нашей стране принято кормить много и вкусно, поэтому если вы задумали свадьбу на 100-150 человек, вы потратите большое количество денег. Возможно, стоит задуматься о камерном семейном торжестве на 20-30 человек, что позволит вам сэкономить бюджет на питании, но при этом перенаправить эти финансовые потоки в русло красивой картинки, декора, цветов и развлекательной программы.

Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?-10

Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?-12

Валерия Кульбак:
Еще стоит заметить, что на сегодняшний день очень популярны выездные регистрации. Сама выездная регистрация длится 10-15 минут. Но вы вкладываете много ресурсов для того, чтобы определить финальную картинку вашей выездной регистрации, вкладываете в нее деньги, потому что, как правило, это декораторские конструкции и цветы. Как правило, мы своим клиентам предлагаем следующие решения: выездная регистрация в дальнейшем может послужить зоной для фотосессии, т.е. фотозоны.

Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?-15

Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?-17

Таким образом, гости получают возможность фотографироваться весь вечер на красивом фоне. Еще одной оригинальной фотозоной на вашем торжестве может стать фудбар, который сегодня очень популярен.

Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?-20

Валерия Кульбак:
Фудбары сегодня ограничиваются не только традиционным, ставшим привычным всем нам – кенди баром с набором всевозможных сладостей. Это может быть и столик с различными пирогами, это могут быть бабушкины пирожки с самоваром. Но фокус фудбара в том, что это должна быть красивая локация, где гостям будет интересно не только попробовать всевозможные закуски, но и сфотографироваться.

Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?-23

Есть небольшой лайфхак и для продления жизни цветам, которыми пользуются многие пары, ведь на любой свадьбе много букетов, и все они выглядят по-разному.

Валерия Кульбак:
Можно гостям предложить обратиться к вашему декоратору для того, чтобы он собрал для гостей букеты одной стилистики, и использовать полученные цветочные композиции в декоре столов. Например, таким образом можно существенно сэкономить.

Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?-26

Значительно сэкономить можно и при выборе свадебного платья и костюма для жениха. Если 10 лет назад невесты брали напрокат модели итальянских дизайнеров за огромные деньги, то сейчас на белорусском свадебном рынке полно своих коллекций.

Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?-29

Егор Кириченко, управляющий партнер свадебного салона:
У нас огромный ассортимент свадебных нарядов, которые создаются здесь, в Беларуси, и отшивается мужской костюм, тоже может порадовать нас отличным качеством, кроем, моделями. Поэтому создадим идеальный образ именно здесь. В своей работе мы руководствуемся тем, что поддерживаем отечественного производителя и прививаем любовь к белорусским брендам, в первую очередь. И самый избалованный гость уйдет отсюда только с довольной улыбкой.

Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?-32

# общество # Свадьба # Фотофакт # Полезные советы # Валерия Кульбак # Егор Кириченко

Другие новости рубрики

Все новости
Рекомендации специалиста по правильному составлению резюме и тому, как не нарваться на мошенников
01 февраля 2018 08:15

Рекомендации специалиста по правильному составлению резюме и тому, как не нарваться на мошенников

Первые юбилейные медали к 100-летию Вооруженных Сил нашли своих героев
01 февраля 2018 08:14

Первые юбилейные медали к 100-летию Вооруженных Сил нашли своих героев

Увеличивается размер пособий на детей до трёх лет. Что ещё изменится в Беларуси с 1 февраля
01 февраля 2018 08:04

Увеличивается размер пособий на детей до трёх лет. Что ещё изменится в Беларуси с 1 февраля