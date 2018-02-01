Свадебные лайфхаки: как провести бюджетную и красивую свадьбу?

Какая девушка не мечтает красиво выйти замуж, чтобы шикарное белое платье и вальс Мендельсона, фейерверк в небе и золотые кольца на безымянном пальце?! Но, к сожалению, не всегда наши желания соответствуют нашим возможностям. Однако при правильном подходе у пары есть шанс стать ближе к заветной мечте.

Валерия Кульбак, организатор свадебного агентства:

Итак, вам сделали предложение. С чего стоит начать? Необходимо представить себе ваше торжество и визуализировать его в мультборде. Мультборд – это такая презентация, где вы собираете картинки, которые привлекли ваше внимание с образом невесты – прическа, платье, с декором площадки, с рестораном, который вам понравился. Лучше использовать площадки, которые находятся в вашем городе, с образом жениха. И так, по крупицам, создать всё своё представление о свадьбе, визуализировать в картинке. Далее стоит провести работу над ошибками, и когда вы уже видите, как должна выглядеть ваша свадьба, необходимо определиться с бюджетом и составить смету.

Валерия Кульбак:

Для того, чтобы ориентироваться в ценах, вам необходимо будет сделать большую работу по поиску подрядчиков. После того, как вы это сделали, вы формируете свою внутреннюю смету в рамках того бюджета, который для себя определили. И решаете: кому отдать чуть больше количества денег, кому-то отдать часть меньше. Возможно, от чего-то придется отказаться, но после того, как вы проделали огромную работу, самое время начать подбор подрядчиков и встречи с ними. И чтобы эти встречи стали максимально полезными, мы приготовили несколько лайфхаков от специалиста свадебного дела. Валерия Кульбак:

Большое количество денег вы можете сэкономить в том случае, если выберете нетоповую дату. Что такое топовая дата? Это пятница и суббота круглый год и особенно летом. Если вы запланируете свадьбу в межсезонье, если это будет зима, осень, будний день или же воскресенье, то вы можете очень серьезно сэкономить на аренде площадки.

А если эта площадка еще изначально будет оформлена под свадьбу, то вы сможете сэкономить достаточно большой бюджет на декоре. Валерия Кульбак:

Следующий момент, который поможет вам сэкономить: не стесняйтесь торговаться, особенно если вы решили организовать свою свадьбу в будний день, потому что все хотят работать. И если вы мечтаете о каком-то фотографе, который вам безумно нравится, у него есть своя стоимость, но никто не будет против, если вы зададите свой вопрос и свою цену. Существенную статью расходов составляет банкет. В нашей стране принято кормить много и вкусно, поэтому если вы задумали свадьбу на 100-150 человек, вы потратите большое количество денег. Возможно, стоит задуматься о камерном семейном торжестве на 20-30 человек, что позволит вам сэкономить бюджет на питании, но при этом перенаправить эти финансовые потоки в русло красивой картинки, декора, цветов и развлекательной программы.

Валерия Кульбак:

Еще стоит заметить, что на сегодняшний день очень популярны выездные регистрации. Сама выездная регистрация длится 10-15 минут. Но вы вкладываете много ресурсов для того, чтобы определить финальную картинку вашей выездной регистрации, вкладываете в нее деньги, потому что, как правило, это декораторские конструкции и цветы. Как правило, мы своим клиентам предлагаем следующие решения: выездная регистрация в дальнейшем может послужить зоной для фотосессии, т.е. фотозоны.

Таким образом, гости получают возможность фотографироваться весь вечер на красивом фоне. Еще одной оригинальной фотозоной на вашем торжестве может стать фудбар, который сегодня очень популярен.

Валерия Кульбак:

Фудбары сегодня ограничиваются не только традиционным, ставшим привычным всем нам – кенди баром с набором всевозможных сладостей. Это может быть и столик с различными пирогами, это могут быть бабушкины пирожки с самоваром. Но фокус фудбара в том, что это должна быть красивая локация, где гостям будет интересно не только попробовать всевозможные закуски, но и сфотографироваться.

Есть небольшой лайфхак и для продления жизни цветам, которыми пользуются многие пары, ведь на любой свадьбе много букетов, и все они выглядят по-разному. Валерия Кульбак:

Можно гостям предложить обратиться к вашему декоратору для того, чтобы он собрал для гостей букеты одной стилистики, и использовать полученные цветочные композиции в декоре столов. Например, таким образом можно существенно сэкономить.

Значительно сэкономить можно и при выборе свадебного платья и костюма для жениха. Если 10 лет назад невесты брали напрокат модели итальянских дизайнеров за огромные деньги, то сейчас на белорусском свадебном рынке полно своих коллекций.