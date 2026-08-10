Уже 15 лет помогают освобождаться от зависимостей – пообщались с директором центра реабилитации «Анастасис»

В агрогородке Сосновка в 30 километрах от Жировичского мужского монастыря находится центр «Анастасис», в котором уже 15 лет помогают тем, кто вступил на путь освобождения от зависимостей. Программа реабилитации разработана в Белорусской Православной Церкви, но получить помощь здесь люди могут независимо от вероисповедания.

Татьяна Акименко, директор центра реабилитации «Анастасис» в д. Сосновка:

По благословению архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия в 2011 году на территории Слонимского района в агрогородке Сосновка был открыт центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис Сосновка». Фактически центр такого рода, как наш, он единственный на территории нашей страны, потому что здесь проводится работа по формированию христианского православного мировоззрения, здесь оказывается духовная помощь, здесь оказывается психологическая помощь ребятам в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости.