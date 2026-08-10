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Уже 15 лет помогают освобождаться от зависимостей – пообщались с директором центра реабилитации «Анастасис»

10 августа 2026 08:59
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В агрогородке Сосновка в 30 километрах от Жировичского мужского монастыря находится центр «Анастасис», в котором уже 15 лет помогают тем, кто вступил на путь освобождения от зависимостей. Программа реабилитации разработана в Белорусской Православной Церкви, но получить помощь здесь люди могут независимо от вероисповедания. 

В программе «Прикосновение к свету» – Татьяна Акименко, директор центра реабилитации «Анастасис» в д. Сосновка.

Уже 15 лет помогают освобождаться от зависимостей – пообщались с директором центра реабилитации «Анастасис» -2

Татьяна Акименко, директор центра реабилитации «Анастасис» в д. Сосновка:
По благословению архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия в 2011 году на территории Слонимского района в агрогородке Сосновка был открыт центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис Сосновка». Фактически центр такого рода, как наш, он единственный на территории нашей страны, потому что здесь проводится работа по формированию христианского православного мировоззрения, здесь оказывается духовная помощь, здесь оказывается психологическая помощь ребятам в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости. 

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси # Церковь

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