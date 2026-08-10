Оригинальный арт-объект «Библиобочка» установили в центре Ветки

Новый арт‑объект появился в центре Ветки. Причем привлекает он не только любителей селфи, но и читателей. В городском сквере установили «Библиобочку» – мобильный пункт буккроссинга для жителей всех возрастов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стилизованный павильон органично вписался в ландшафт. Кто‑то называет его интеллектуальным уголком, а кто‑то – местом для дискуссий. Идею создания подобного объекта предложили посетители и коллектив центральной библиотеки.

Валентина Старушкова, жительница Ветки:

Надо было что-то придумать такое, чтобы им было интересно, что-то нестандартное, не шаблонное. Сидели мы, думали-думали, гадали-гадали и решили сделать что-нибудь типа самообслуживания в библиотеке.

Дарья Шалабодова, заведующая сектором культуры Ветковского райисполкома:

Благодаря победе в конкурсе проектов гражданских инициатив мы реализовали нашу задумку в такой необычной форме. И дети заходят, и пожилые, и мамочки с колясками приходят. Пока детки маленькие спят, мамы здесь гуляют в городском сквере, они присаживаются, читают. «Библиобочка» работает по принципу круговорота книг. Воспользоваться изданиями может каждый желающий, без специальной регистрации. На стеллажах – литература разных жанров, в том числе периодика. Максимум, что требуется от посетителей для поддержания проекта, – оставить взамен что‑то из своей домашней литературы. Не обошлось и без новых технологий: на стенде с QR‑кодами можно скачать аудио‑ и электронные книги.