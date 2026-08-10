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В Минске проведен дополнительный комплекс мер по профилактике наркопреступлений

10 августа 2026 08:16
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В столице по указанию руководства МВД проведен расширенный комплекс оперативно‑профилактических мероприятий. Сотрудники криминальной милиции и милиции общественной безопасности совместно с кинологами отработали жилой сектор и лесные массивы, проверили лиц, состоящих под наблюдением нарколога и проходящих лечение от зависимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проведен дополнительный комплекс мер по профилактике наркопреступлений-2

По итогам выявлено 32 преступления, из них 22 связаны со сбытом. Из незаконного оборота изъято более двух килограммов наркотических средств и психотропов. 

В Минске проведен дополнительный комплекс мер по профилактике наркопреступлений-4

Кирилл Беркозов, начальник УНИПТЛ ГУВД Мингорисполкома:
Задержаны администраторы четырех интернет-магазинов по продаже наркотиков, а также иностранные граждане, которые участвовали в распространении психотропов на территории столицы.

В Минске проведен дополнительный комплекс мер по профилактике наркопреступлений-6

– Был трудоустроен на наркошоп.
– Что получали от магазина?
– Наркотики, оплату в виде наркотиков. 

Кирилл Беркозов:
Уголовные дела возбуждены в отношении двоих жителей Прибалтики, при которых было обнаружено 400 граммов психотропного вещества 4-СМС. Задержана иностранная студентка со 100 граммами аналогичного запрещенного вещества.

Также ликвидировано помещение для выращивания наркосодержащих растений. Работа по всем направлениям будет продолжена: контроль, профилактика и пресечение наркопреступлений остаются приоритетом для правоохранителей.

# Наркотики

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