В Минске проведен дополнительный комплекс мер по профилактике наркопреступлений

В столице по указанию руководства МВД проведен расширенный комплекс оперативно‑профилактических мероприятий. Сотрудники криминальной милиции и милиции общественной безопасности совместно с кинологами отработали жилой сектор и лесные массивы, проверили лиц, состоящих под наблюдением нарколога и проходящих лечение от зависимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам выявлено 32 преступления, из них 22 связаны со сбытом. Из незаконного оборота изъято более двух килограммов наркотических средств и психотропов.

Кирилл Беркозов, начальник УНИПТЛ ГУВД Мингорисполкома:

Задержаны администраторы четырех интернет-магазинов по продаже наркотиков, а также иностранные граждане, которые участвовали в распространении психотропов на территории столицы.