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Как прошла вступительная кампания в белорусские вузы – обсудят в ток-шоу «По существу»

10 августа 2026 08:12
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Как прошла вступительная кампания в белорусские вузы, почему колледжи – тренд с аншлагом и какие тенденции уже на грядущий учебный год?

Сегодня, 10 августа, на площадке ток‑шоу «По существу» обсудят все нюансы жаркого вступительного лета.

Как прошла вступительная кампания в белорусские вузы – обсудят в ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу. Сегодня в 18:30 на СТВ.

# Вступительная кампания

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