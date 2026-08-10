Как прошла вступительная кампания в белорусские вузы – обсудят в ток-шоу «По существу»

Как прошла вступительная кампания в белорусские вузы, почему колледжи – тренд с аншлагом и какие тенденции уже на грядущий учебный год?

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