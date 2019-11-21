Возле борисовской библиотеки деревья снова одели в разноцветные шали

Новости Беларуси. В Борисове возле центральной районной библиотеки уже традиционно деревья одели в яркие шали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Борисове возле центральной районной библиотеки уже традиционно деревья одели в яркие шали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Каждый сотрудник учреждения с помощью постоянных посетителей украсил свою растение.
Наталья Шатерко, заведующая читальными залами Борисовской центральной библиотеки имени И. Х. Колодеева:
Первое время это было очень восхитительно, можно сказать, потому что никто не проходил мимо. Тут у нас фотозона была постоянно.
В этом году, конечно, пришлось изделия реставрировать, потому что сами, понимаете, дождь, снег, пыль (у нас активное движение), загазованность. Ну ничего, отреставрировали, выглядят они сейчас хорошо. Не померкли.
Сотрудники библиотеки отмечают, что такое «лицо» деревьев не только поднимает настроение, но и добавляет городу оригинальности.