Возле борисовской библиотеки деревья снова одели в разноцветные шали

Новости Беларуси. В Борисове возле центральной районной библиотеки уже традиционно деревья одели в яркие шали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Шатерко, заведующая читальными залами Борисовской центральной библиотеки имени И. Х. Колодеева:

Первое время это было очень восхитительно, можно сказать, потому что никто не проходил мимо. Тут у нас фотозона была постоянно.

В этом году, конечно, пришлось изделия реставрировать, потому что сами, понимаете, дождь, снег, пыль (у нас активное движение), загазованность. Ну ничего, отреставрировали, выглядят они сейчас хорошо. Не померкли.