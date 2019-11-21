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Станислав Зась о правительственной связи: «Используется исключительно белорусская аппаратура шифрования»

21 ноября 2019 14:51
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по развитию правительственной связи. Этот разговор стал продолжением темы, которую обозначили еще в августе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда Президент посетил один из объектов правительственной связи КГБ. Ему показали современные средства и доложили о ходе модернизации.

Президент Беларуси на совещании по развитию правительственной связи: «У нас есть хорошие специалисты, наработки и потерять их нельзя»

Станислав Зась о правительственной связи: «Используется исключительно белорусская аппаратура шифрования»-1

На совещании обсудили дальнейшие шаги по развитию правительственной связи. Весной была создана межведомственная рабочая группа. Она оценила эффективность выполнения соответствующей государственной программы. Оперативно-аналитический центр проверял уязвимость системы, ее слабые места. В стационарной правительственной связи сделаны существенные шаги по развитию.

Станислав Зась о правительственной связи: «Используется исключительно белорусская аппаратура шифрования»-4

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы полностью ушли от советского наследия на новую технологическую базу, вся эта система построена. Используется исключительно белорусская аппаратура шифрования, чтобы обеспечить безопасность этой связи. Степень локализации остального оборудования – 80 % на данный момент. В общем, здесь таких проблем не видится. Единственное, наращивать и совершенствовать то, что есть.

Помимо стационарной правительственной связи разработали и мобильную. Для этого была создана собственная школа кадров, проводились научные и технологические разработки.

В настоящее время завершается этап тестовой эксплуатации. Телефонные аппараты, внешне похожие на обычные, уже используются должностными лицами. Связь подтвердила свою безопасность, а вот над качеством продолжают работать.

Отметим также, что нашими отечественными разработками заинтересовались другие государства. На продажу создают экспортный вариант.

# Национальная безопасность # общество # Станислав Зась # Фотофакт

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