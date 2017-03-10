«Надо доработать, в сыром виде его выбросили»: мнения белорусов и экспертов о Декрете № 3

Новости Беларуси. Отменять Декрет № 3 не будут, но в 2017 году социальный сбор оплачивать не придется. Эти и другие заявления прозвучали накануне на совещании у Президента об актуальных вопросах развития страны. Тем, кто успел внести сумму, деньги пойдут «в зачет» следующих 12 месяцев. А если в 2017 году в трудовой книжке появится запись о трудоустройстве, взнос вернут.

Декрет о социальном иждивенчестве в течение месяца будет доработан. По поручению главы государства, к 1 апреля необходимо определить списки тех, кто может и должен нести ответственность за расходы государства на социальные нужды.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Председатели рай-, горисполкомов должны будут отчитываться на сессиях Городского совета депутатов о том, куда были направлены эти средства. А сколько детей воспитывает государство? 21 тысяча детей-сирот, из них 18 социальных сирот. Это те дети, у которых есть родители и которые должны были бы заниматься воспитанием детей. А сегодня этим занимается государство.

По-мнению экспертов, Декрет № 3 действительно имел ряд недоработок. Однако все же позволил выявить ту прослойку граждан, которая не работает из года в год. Многие из тех, кто не привык трудиться, наконец-то занялись вопросами трудоустройства, а люди, скрывающие доходы, зарегистрировали свою деятельность.

Николай Щекин, руководитель Центра политической и экономической социологии Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Это возможность, во-первых, более конкретно отработать механизм и методику реализации этого Декрета, сделать его более индивидуальным. Действительно, так получилось, может быть, была какая-то недоработка в этом смысле, когда под этот Декрет попал тот слой, который необходимо было еще проанализировать, посмотреть. Много, в общем, контингента оказалось, который по объективным причинам не смог работать.

Решение главы государства приостановить действие Декрета о социальном иждивенчестве сроком на один год стало самой обсуждаемой новостью. Никто не отрицает: все, что сегодня государство создает для людей, это в том числе и вклад налогоплательщиков. И одно дело – протянуть руку помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, совсем другое – поощрять потребительское отношение.

Белорусы:

Мое мнение: надо еще доработать. В сыром виде его выбросили, так сказать.

Налоги надо платить, конечно. Но как это сделать открытым, чтобы знать, что человек работает. Да, так и есть: работают, хорошо живут, налог не платят государству.

Те, которые зарабатывают деньги, но как-то скрывают свои доходы, обязаны платить 100% за обслуживание в учреждениях здравоохранения, за свое образование либо за образование своих близких. Либо в том числе за коммунальные услуги. И за те социальные, по сути, поблажки, которые дает нам государство.

Один укрывается и не хочет работать, а другой ищет работу и не может найти. Поэтому надо семь раз подумать.

Что касается поиска работы, то вопрос с трудоустройством безработных должен быть решен к 1 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.