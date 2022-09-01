«Стараемся двигаться». Турчин рассказал, где откроют новые школы и поликлиники в Минской области

Новости Беларуси. Подарок к учебному году получил город-спутник столицы. В Смолевичах открыли новую школу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В ней будут учиться более 1 000 детей. Для них созданы все условия: современные учебные кабинеты, компьютерные и лингафонные классы.

В спортивный блок входят стадион, тренажерный зал и бассейн. Отдельные залы есть для занятий музыкой и хореографией. Ребятам предложат занятия на факультативах. Часть из них – с китайским акцентом. Ведь в Смолевичском районе находится индустриальный парк «Великий камень». Изучение зарубежных языков для школьников открывает новые возможности.

Валерия Василевская, ученица средней школы № 5:

Познакомилась со своим будущим классом. Много из садика друзей, которые у меня были. Настроение просто класс сегодня.

Виктория Василевская:

Готовились, ждали, очень волновались, потому что у нее уже взрослая жизнь начинается. Ну и, конечно, ждали новую школу.

Марина Меркуль, директор средней школы № 5:

В школе создан педагогический класс, где на повышенном уровне будут изучаться математика и русский язык. Есть допрофильные классы. В школе будет широкая сеть факультативных занятий.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Строительство таких учреждений свидетельствует о том, что есть дети, что растет количество детей. Дальнейшие перспективы строительства объектов социальной сферы мы четко понимаем. Если говорить о системе образования, на следующей неделе у нас в планах открытие двух детских садов – в Любани и Фаниполе. К концу года наши учреждения здравоохранения Минского района: поликлиника – Озерцо, поликлиника – Боровляны. В Дзержинске в ближайшее время мы откроем современный кабинет МРТ. Поэтому стараемся двигаться.