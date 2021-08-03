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«Увидел, попробовал. Восторг». Посол России посетил предприятие в Могилёве

03 августа 2021 15:21
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Новости Беларуси. В Могилеве состоялся визит посла Российской Федерации Евгения Лукьянова на молочное предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди точек его делового маршрута – ведущие предприятия региона.

«Увидел, попробовал. Восторг». Посол России посетил предприятие в Могилёве-1

Посол отметил, что белорусская продукция высоко ценится в России и не нуждается в дополнительной рекламе. Между тем, Евгений Лукьянов интересовался не только тонкостями технологического процесса, но и стоимостью отдельных позиций ассортимента. Для почетного гостя на предприятии организовали экскурсию. Цель его визита – прежде всего, помочь наладить прочные взаимоотношения между белорусскими и российскими субъектами экономики.

«Увидел, попробовал. Восторг». Посол России посетил предприятие в Могилёве-4

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Приграничное сотрудничество это та горизонталь, реальная земля, на которой все происходит и в Могилевской, допустим, области, в сопредельных Брянской и Смоленской или даже Псковской.

«Увидел, попробовал. Восторг». Посол России посетил предприятие в Могилёве-7

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
По итогам прошлого года экспорт товаров Могилевской области в Российскую Федерацию составил 1 миллиард 200 миллионов долларов США. В текущем году мы продолжаем наращивать объемы экспорта, и темп роста за полугодие составил 109 % экспорта в Российскую Федерацию.

«Увидел, попробовал. Восторг». Посол России посетил предприятие в Могилёве-10

В Могилевской области сегодня работает более 300 предприятий с российским капиталом, и Россия по-прежнему остается для региона стратегическим партнером. А отзыв «Увидел, попробовал. Восторг», оставленный российским послом в книге почетных гостей белорусского предприятия, только подчеркивает перспективы для совместного развития.

# Предприятия Беларуси # общество # Евгений Лукьянов # Руслан Страхар # Фотофакт

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