«Увидел, попробовал. Восторг». Посол России посетил предприятие в Могилёве

Новости Беларуси. В Могилеве состоялся визит посла Российской Федерации Евгения Лукьянова на молочное предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди точек его делового маршрута – ведущие предприятия региона.

Посол отметил, что белорусская продукция высоко ценится в России и не нуждается в дополнительной рекламе. Между тем, Евгений Лукьянов интересовался не только тонкостями технологического процесса, но и стоимостью отдельных позиций ассортимента. Для почетного гостя на предприятии организовали экскурсию. Цель его визита – прежде всего, помочь наладить прочные взаимоотношения между белорусскими и российскими субъектами экономики.

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Приграничное сотрудничество – это та горизонталь, реальная земля, на которой все происходит и в Могилевской, допустим, области, в сопредельных Брянской и Смоленской или даже Псковской.

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

По итогам прошлого года экспорт товаров Могилевской области в Российскую Федерацию составил 1 миллиард 200 миллионов долларов США. В текущем году мы продолжаем наращивать объемы экспорта, и темп роста за полугодие составил 109 % экспорта в Российскую Федерацию.