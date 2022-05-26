«Уверенно идёт по пути укрепления государственности». Лукашенко поздравил Грузию с Днём Независимости

Новости Грузии. Грузия отмечает День Независимости. Именно 26 мая в 1918 году она была провозглашена в результате распада Закавказской Федерации. После на территории страны установилась советская власть. Истинную самостоятельность она обрела три десятилетия назад. С главным национальным праздником Президента Грузии поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Являясь уважаемым членом мирового сообщества, Грузия уверенно идет по пути укрепления государственности, обеспечения устойчивого социально-экономического роста. Взаимные симпатия и искренний доброжелательный интерес двух народов всегда были и остаются надежным фундаментом многогранного белорусско-грузинского сотрудничества, которое должно и в дальнейшем активно развиваться на пользу двух стран.