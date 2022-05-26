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«Планы на урожай хорошие». На полях Беларуси завершается яровой сев

26 мая 2022 07:23
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Новости Беларуси. Из-за продовольственного кризиса в мире наши аграрии понимают, этот сезон – особенный. Будущий урожай стратегически важен для внутреннего рынка Беларуси. Сейчас в полях завершается яровой сев, с ним уже справились 4 региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Планы на урожай хорошие». На полях Беларуси завершается яровой сев-1

Последние гектары возделывают в Гомельской и Могилевской областях. Из-за паводка и дождей по востоку страны сроки полевых работ сдвинулись на пару недель.  

«Планы на урожай хорошие». На полях Беларуси завершается яровой сев-4

Даниил Руденок, главный агроном сельхозпредприятия «Калининский»:  
Сеем до 8-9 вечера, людям все объяснили и рассказали, что надо эти полмесяца наверстывать. По яровым они немного поподмокали. Будет меньше урожай. Но по озимым весна была прохладная, что недокустилось осенью, то докустилось зимой. Планы на урожай хорошие, по озимым во всяком случае. И по кукурузе влаги хватает, пошло тепло, пойдет и кукуруза.  

«Планы на урожай хорошие». На полях Беларуси завершается яровой сев-7

Среди выращиваемых культур, помимо зерновых и кукурузы, – рапс, гречиха и просо. Сочный урожай идет на корм животным. В молочных комплексах предприятия практически полторы тысячи коров, каждая из которых дает более 7 тысяч литров молока в год. Здесь предприятие – районный лидер. Кроме производства молока, хозяйство реализовывает говядину.  

# Посевная кампания # общество # Даниил Руденок # Фотофакт

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