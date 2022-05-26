«Планы на урожай хорошие». На полях Беларуси завершается яровой сев

Новости Беларуси. Из-за продовольственного кризиса в мире наши аграрии понимают, этот сезон – особенный. Будущий урожай стратегически важен для внутреннего рынка Беларуси. Сейчас в полях завершается яровой сев, с ним уже справились 4 региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние гектары возделывают в Гомельской и Могилевской областях. Из-за паводка и дождей по востоку страны сроки полевых работ сдвинулись на пару недель.

Даниил Руденок, главный агроном сельхозпредприятия «Калининский»:

Сеем до 8-9 вечера, людям все объяснили и рассказали, что надо эти полмесяца наверстывать. По яровым – они немного поподмокали. Будет меньше урожай. Но по озимым – весна была прохладная, что недокустилось осенью, то докустилось зимой. Планы на урожай хорошие, по озимым во всяком случае. И по кукурузе влаги хватает, пошло тепло, пойдет и кукуруза.