26 мая – Всемирный день рыжих. Рассказываем о главных событиях этой даты

Всемирный день рыжих

26 мая отмечается Всемирный день рыжих. Рыжий цвет волос считается самым редким в мире, им обладают от 1 % до 2 % населения планеты. В старину рыжих воспринимали как обладателей колдовской силы и даже опасались их, а сегодня огненный цвет волос считается очень привлекательным. Особенно редким считается сочетание рыжих волос и голубых или зеленых глаз, ведь гены, отвечающие за такие цвета, являются рецессивными. Ученые утверждают, что влияние рыжих на историю совершенно непропорционально их количеству. Благодаря своей уникальности рыжеволосые и обрели свой праздник. 26 мая 1877 года родилась знаменитая танцовщица Айседора Дункан

Знаменитая танцовщица, основоположница направления свободного танца Айседора Дункан родилась 26 мая 1877 года в Америке. Она разработала танцевальную систему и пластику на основе древнегреческого танца и открыла путь новому в хореографическом искусстве. Импровизационность, отказ от традиционного балетного костюма, обращение к симфонической и камерной музыке – нововведения Дункан предопределили пути развития танца модерн. Она стала звездой, восхищая публику естественностью движений, но многие помнят Айседору и как жену Сергея Есенина. Однако брак с ним был недолгим и несчастливым. За успех Дункан заплатила высокую цену – так и не нашла счастья в личной жизни, пережила своих детей и сама погибла глупой смертью, случайно удушившись собственным шарфом в 50 лет. Первый полет многомоторного самолета «Русский витязь»

В 1913 году в этот день в Петербурге впервые в мире состоялся полет многомоторного самолета «Русский витязь», созданного молодым инженером Игорем Сикорским в качестве опытного самолета для стратегической разведки. Предусматривалось размещение как двух, так и четырех моторов. Самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все, построенные до него, положил начало новому направлению в авиации – тяжелому самолетостроению. Через 2,5 месяца этот же самолет установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минуты с семью пассажирами на борту. «Русский витязь» стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире.