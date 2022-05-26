26 мая дипотношениям Беларуси и Израиля исполнилось 30 лет

Наша страна настроена проводит исключительно мирную политику. И тому подтверждение страны, с которыми у нас тесные экономические и дружеские связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, дипломатическим отношениям Беларуси и Израиля 26 мая исполняется 30 лет. Двусторонний диалог между странами традиционно ведется с высоким уровнем взаимной заинтересованности и доверия. Кроме того, Израиль – один из приоритетных и перспективных партнеров Беларуси в регионе Ближнего Востока.