Сколько в Беларуси мужчин находятся в декретном отпуске с детьми до трёх лет?

Новости Беларуси. По данным Минтруда и соцзащиты, только 1 % мужчин в Беларуси находится в декретном отпуске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для вовлечения отцов в воспитание детей принимаются законодательные инициативы. На текущий момент предоставляется неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней.

Также планируется внести изменения по более гибкой занятости родителей. Это дистанционная работа, которая может чередоваться с постоянным рабочим местом. Сегодня многодетные родители имеют право на один свободный от работы день в неделю. Рассматривается возможность о сокращении продолжительности ежедневного рабочего графика.