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Сколько в Беларуси мужчин находятся в декретном отпуске с детьми до трёх лет?

09 марта 2022 15:10
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Новости Беларуси. По данным Минтруда и соцзащиты, только 1 % мужчин в Беларуси находится в декретном отпуске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для вовлечения отцов в воспитание детей принимаются законодательные инициативы. На текущий момент предоставляется неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней.

Сколько в Беларуси мужчин находятся в декретном отпуске с детьми до трёх лет?-1

Также планируется внести изменения по более гибкой занятости родителей. Это дистанционная работа, которая может чередоваться с постоянным рабочим местом. Сегодня многодетные родители имеют право на один свободный от работы день в неделю. Рассматривается возможность о сокращении продолжительности ежедневного рабочего графика.

О других новостях экономики за 9 марта читайте здесь.

# Государственная социальная политика # общество # Ольга Лукашова # Фотофакт

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