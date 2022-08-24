«Утверждён план работы». В Минске прошло заседание Базовой организации государств – участников СНГ в нотариальной деятельности

Новости Беларуси. В Минске прошло первое заседание Базовой организации государств – участников СНГ в сфере нотариальной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегации из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Армении общались несколько часов и пришли к единому выводу: нотариат должен быть комфортным, современным и социально направленным. Участники встречи определили сферы, в которых будут объединять усилия. Акцент на цифровизацию. Государства Содружества готовы делиться опытом при работе с электронными документами.