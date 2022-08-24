«Утверждён план работы». В Минске прошло заседание Базовой организации государств – участников СНГ в нотариальной деятельности

Новости Беларуси. В Минске прошло первое заседание Базовой организации государств – участников СНГ в сфере нотариальной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске прошло первое заседание Базовой организации государств – участников СНГ в сфере нотариальной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегации из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Армении общались несколько часов и пришли к единому выводу: нотариат должен быть комфортным, современным и социально направленным. Участники встречи определили сферы, в которых будут объединять усилия. Акцент на цифровизацию. Государства Содружества готовы делиться опытом при работе с электронными документами.
Дамира Алсеитова, председатель Нотариальной палаты Кыргызской Республики:
Утвержден план работы данного совета. И Базовая организация нотариата в эпоху цифровизации, развитии цифровых технологий, думаю, будет оказывать на должном уровне правовую помощь.
Напомним, статус Базовой организации государств – участников СНГ был присвоен Белорусской нотариальной палате в мае 2022 года.
Наталья Борисенко: «Хотелось бы, чтобы международные нормы видели цифровизацию, информатизацию процессов» (читать далее).