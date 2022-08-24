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«Утверждён план работы». В Минске прошло заседание Базовой организации государств – участников СНГ в нотариальной деятельности

24 августа 2022 17:07
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Новости Беларуси. В Минске прошло первое заседание Базовой организации государств – участников СНГ в сфере нотариальной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Утверждён план работы». В Минске прошло заседание Базовой организации государств – участников СНГ в нотариальной деятельности-1

Делегации из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Армении общались несколько часов и пришли к единому выводу: нотариат должен быть комфортным, современным и социально направленным. Участники встречи определили сферы, в которых будут объединять усилия. Акцент на цифровизацию. Государства Содружества готовы делиться опытом при работе с электронными документами.  

«Утверждён план работы». В Минске прошло заседание Базовой организации государств – участников СНГ в нотариальной деятельности-4

Дамира Алсеитова, председатель Нотариальной палаты Кыргызской Республики:  
Утвержден план работы данного совета. И Базовая организация нотариата в эпоху цифровизации, развитии цифровых технологий, думаю, будет оказывать на должном уровне правовую помощь.  

«Утверждён план работы». В Минске прошло заседание Базовой организации государств – участников СНГ в нотариальной деятельности-7

Напомним, статус Базовой организации государств – участников СНГ был присвоен Белорусской нотариальной палате в мае 2022 года.  

Наталья Борисенко: «Хотелось бы, чтобы международные нормы видели цифровизацию, информатизацию процессов» (читать далее).  

# СНГ # общество # Дамира Алсеитова # Фотофакт

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