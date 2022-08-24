Совместное производство лекарств. Какие ещё проекты обсуждают Беларусь и Узбекистан?

Новости Беларуси. Логистика, промышленная кооперация, импортозамещение. Перспективы сотрудничества Беларуси и Узбекистана обсудили в Минске в рамках заседания межправительственной комиссии. Товарооборот между странами растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2021 год уровень взаимной торговли увеличился более чем на 40 % и превысил 300 миллионов долларов. В основе импорта хлопок, фрукты, металлопрокат, трикотаж и текстиль. Мы в свою очередь поставляем на рынок Узбекистана продукты питания, технику, лекарства, товары деревопереработки. Сегодня как никогда важно создавать условия для увеличения объемов взаимной торговли. Партнеры заинтересованы в расширении сфер сотрудничества. Речь идет о реализации ряда новых проектов в сфере АПК и фармацевтики.