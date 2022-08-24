«Мы стоим в адских условиях, нам очень жарко». Люди вынуждены проводить на границе с Польшей несколько суток

На границе со странами Европейского союза растут очереди из легковых автомобилей. Время ожидания занимает от десятков часов до нескольких суток. Одна из самых напряженных ситуаций на польском направлении. В международном пункте пропуска «Брест» свои обязательства сопредельная сторона выполняет лишь на треть позволяющих возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный пункт пропуска «Брест» – сегодня единственный на брестском участке границы с Польшей, который продолжает работать. Остальные закрыли еще весной 2020 года на фоне ситуации с пандемией. За сутки такой переход и сопредельный – тереспольский – может обслуживать до 1 700 автомобилей. Вместо этого польская сторона принимает не больше 600.

Приехали в 7 утра по забронированному месту. У нас самолет в Варшаву в 19:10. Очень боимся, что не успеем. У меня трое детей в машине.