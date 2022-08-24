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«Мы стоим в адских условиях, нам очень жарко». Люди вынуждены проводить на границе с Польшей несколько суток

24 августа 2022 16:55
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На границе со странами Европейского союза растут очереди из легковых автомобилей. Время ожидания занимает от десятков часов до нескольких суток. Одна из самых напряженных ситуаций на польском направлении. В международном пункте пропуска «Брест» свои обязательства сопредельная сторона выполняет лишь на треть позволяющих возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы стоим в адских условиях, нам очень жарко». Люди вынуждены проводить на границе с Польшей несколько суток-1

Международный пункт пропуска «Брест» – сегодня единственный на брестском участке границы с Польшей, который продолжает работать. Остальные закрыли еще весной 2020 года на фоне ситуации с пандемией. За сутки такой переход и сопредельный – тереспольский – может обслуживать до 1 700 автомобилей. Вместо этого польская сторона принимает не больше 600.

«Мы стоим в адских условиях, нам очень жарко». Люди вынуждены проводить на границе с Польшей несколько суток-4

Приехали в 7 утра по забронированному месту. У нас самолет в Варшаву в 19:10. Очень боимся, что не успеем. У меня трое детей в машине.

«Мы стоим в адских условиях, нам очень жарко». Люди вынуждены проводить на границе с Польшей несколько суток-7

Сначала в отстойнике, теперь вот здесь. Пока не предвидится проезд.
Что говорят, почему такая ситуация сложилась?
Разные причины. Ссылаются на поляков, что плохо работают. И у нас как-то очередь получается, что на одно время заказываешь, приезжаешь и на четыре часа разница.

«Мы стоим в адских условиях, нам очень жарко». Люди вынуждены проводить на границе с Польшей несколько суток-10

Мы стоим в адских условиях, нам очень жарко, нам нельзя выйти, у нас нет ни воды, ни туалета. Тяжело.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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