Наталья Борисенко: «Хотелось бы, чтобы международные нормы видели цифровизацию, информатизацию процессов»

Новости Беларуси. В Минске прошло первое заседание Базовой организации государств – участников СНГ в сфере нотариальной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:

Хотелось бы, чтобы международные нормы видели цифровизацию, информатизацию процессов, которые происходят в гражданских правоотношениях у участников материальных правоотношений. Это третье направление деятельности Базовой организации. Ну и четвертое, которое направлено непосредственно на повышение качества нотариального обслуживания в каждой из наших стран, – это повышение квалификации. Это то, чем будут заниматься наши представители науки.