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Наталья Борисенко: «Хотелось бы, чтобы международные нормы видели цифровизацию, информатизацию процессов»

24 августа 2022 17:08
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Новости Беларуси. В Минске прошло первое заседание Базовой организации государств – участников СНГ в сфере нотариальной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наталья Борисенко: «Хотелось бы, чтобы международные нормы видели цифровизацию, информатизацию процессов» -1

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:  
Хотелось бы, чтобы международные нормы видели цифровизацию, информатизацию процессов, которые происходят в гражданских правоотношениях у участников материальных правоотношений. Это третье направление деятельности Базовой организации. Ну и четвертое, которое направлено непосредственно на повышение качества нотариального обслуживания в каждой из наших стран, – это повышение квалификации. Это то, чем будут заниматься наши представители науки.  

В Минске прошло заседание Базовой организации государств – участников СНГ в нотариальной деятельности (подробнее здесь).  

# СНГ # общество # Наталья Борисенко # Фотофакт

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