Утолить жажду в знойную погоду: в Минске стартовала продажа кваса из автоцистерн

Новости Беларуси. Напиток можно найти на 24 площадках города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Напиток можно найти на 24 площадках города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
За качество переживать не стоит. Квас находится на контроле у санитарных служб. Обновляют его каждые два дня. В межсезонье ежедневно минчане покупают не больше 20 тысяч литров напитка, а вот в жару могут выпить и 70.
Роман Жук, горожанин:
Магазинный квас мне не очень нравится, а бочковой освежает так, бодрит, тонизирует.