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Утолить жажду в знойную погоду: в Минске стартовала продажа кваса из автоцистерн

04 июня 2018 18:38
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Новости Беларуси. Напиток можно найти на 24 площадках города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Утолить жажду в знойную погоду: в Минске стартовала продажа кваса из автоцистерн-1

За качество переживать не стоит. Квас находится на контроле у санитарных служб. Обновляют его каждые два дня. В межсезонье ежедневно минчане покупают не больше 20 тысяч литров напитка, а вот в жару могут выпить и 70.

Утолить жажду в знойную погоду: в Минске стартовала продажа кваса из автоцистерн-4

Роман Жук, горожанин:
Магазинный квас мне не очень нравится, а бочковой освежает так, бодрит, тонизирует.

Утолить жажду в знойную погоду: в Минске стартовала продажа кваса из автоцистерн-7

# Еда # общество # Фотофакт

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