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Когда завершится ремонт на улице Центральной?

04 июня 2018 18:36
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Новости Беларуси. Временные неудобства на улице Центральной: из-за строительства теплотрассы и паропровода движение общественного транспорта отменили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда завершится ремонт на улице Центральной?-1

Также обновят тротуары и фасады нежилых зданий. Минчанам предлагают объездные пути и новые маршруты транспорта по улице Лизы Чайкина.

Восстановят движение к концу сентября.

Когда завершится ремонт на улице Центральной?-4

Дмитрий Мартинкевич, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района:
Перекрываем участками для удобства местных жителей, чтобы они могли подъехать к своим домам. А также для спецтранспорта.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Дмитрий Мартинкевич # Фотофакт

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