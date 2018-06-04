Когда завершится ремонт на улице Центральной?

Новости Беларуси. Временные неудобства на улице Центральной: из-за строительства теплотрассы и паропровода движение общественного транспорта отменили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Временные неудобства на улице Центральной: из-за строительства теплотрассы и паропровода движение общественного транспорта отменили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Также обновят тротуары и фасады нежилых зданий. Минчанам предлагают объездные пути и новые маршруты транспорта по улице Лизы Чайкина.
Восстановят движение к концу сентября.
Дмитрий Мартинкевич, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района:
Перекрываем участками для удобства местных жителей, чтобы они могли подъехать к своим домам. А также для спецтранспорта.