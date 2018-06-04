Когда завершится ремонт на улице Центральной?

Новости Беларуси. Временные неудобства на улице Центральной: из-за строительства теплотрассы и паропровода движение общественного транспорта отменили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также обновят тротуары и фасады нежилых зданий. Минчанам предлагают объездные пути и новые маршруты транспорта по улице Лизы Чайкина. Восстановят движение к концу сентября.