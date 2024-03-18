Помогала партизанам, а потом ее расстреляли с новорожденной дочерью. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Одной из них поделилась наша читательница Елена Каминская. Она рассказала о сестре своей бабушки, которая во время Великой Отечественной войны прошла множество пыток, но продолжала помогать партизанам.

«Шугалеева Галина Васильевна незадолго до начала войны вышла замуж и ожидала появления первенца. Когда немцы вошли в Гомельскую область, ее муж ушел к партизанам. Она, как могла, им помогала: собирала и передавала необходимую информацию, приносила еду и шила одежду. Когда немцы узнали, что ее муж партизан, они хотели заставить ее сдать его и весь партизанский отряд, но она, испытав множество пыток и издевательств, не сказала ни слова о местонахождении мужа и других партизан. Поняв, что ничего не расскажет, немцы стали следить за ней и ее домом. Однажды, когда ее муж, выполняя очередное задание партизан, пришел в дом к своей семье, его схватили и расстреляли прямо на глазах у беременной жены. Галину Васильевну за пособничество партизанам отправили в концлагерь, который находился на территории Гомеля, «Дулаг-121».