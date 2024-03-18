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Помогала партизанам, а потом ее расстреляли с новорожденной дочерью. «Незабытые истории»

18 марта 2024 13:40
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Одной из них поделилась наша читательница Елена Каминская. Она рассказала о сестре своей бабушки, которая во время Великой Отечественной войны прошла множество пыток, но продолжала помогать партизанам.  

«Шугалеева Галина Васильевна незадолго до начала войны вышла замуж и ожидала появления первенца. Когда немцы вошли в Гомельскую область, ее муж ушел к партизанам. Она, как могла, им помогала: собирала и передавала необходимую информацию, приносила еду и шила одежду. Когда немцы узнали, что ее муж партизан, они хотели заставить ее сдать его и весь партизанский отряд, но она, испытав множество пыток и издевательств, не сказала ни слова о местонахождении мужа и других партизан. Поняв, что  ничего не расскажет, немцы стали следить за ней и ее домом. Однажды, когда ее муж, выполняя очередное задание партизан, пришел в дом к своей семье, его схватили и расстреляли прямо на глазах у беременной жены. Галину Васильевну за пособничество партизанам отправили в концлагерь, который находился на территории Гомеля, «Дулаг-121». 

Помогала партизанам, а потом ее расстреляли с новорожденной дочерью. «Незабытые истории»-1

Издевательства над людьми там начинались с первых минут их ареста. Спать приходилось на сырой земле, о регулярном питании даже речи не шло. Еду варили в никогда не мытых котлах и неизвестно из каких продуктов. Чаще всего это была грязная вода и гнилая свёкла. Еду заключённые получали кто во что: в котелки, консервные банки, шапки или пилотки. Голод вынуждал людей есть всё. Мама Галины вместе с младшей сестрой Катей приносили к воротам лагеря хоть какую-нибудь еду, пытаясь передать ее. Галину Васильевну немцы убили незадолго до освобождения Гомеля вместе с ее новорожденной дочерью. Их вместе с другими пленными вывезли за город и расстреляли». 

Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе! 

# Великая Отечественная война # общество

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