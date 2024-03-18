Единственный в своем роде и уникальный для Беларуси. «Брестмаш» выпустил автомобиль для МЧС. Это совместный проект автозаводцев и спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он уже прибыл в место постоянной дислокации и готов принять участие в испытаниях. Позже машина будет применяться для ликвидации химических аварий и транспортировки специалистов и оборудования. Техника предыдущего поколения со своими задачами уже не справлялась и не могла вместить все инструменты, которые нужны для боевых выездов. Здесь же учли все пожелания спасателей. В частности, размеры полок и креплений.

Антон Сивуда, начальник службы химической и радиационной защиты пожарного аварийно-спасательного отряда Брестского областного управления МЧС:

Автомобиль будет укомплектован всем перечнем необходимого аварийно-спасательного инструмента и оборудования, приборной базой для ликвидации чрезвычайных ситуаций с наличием опасных химических и радиоактивных веществ. Средствами индивидуальной защиты, газоанализаторами, дозиметрами, средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций. Большая часть выездов приходится на проведение дезинфекционных мероприятий, то есть ликвидации гнезд жалоносных насекомых и проведение демеркуризационных работ – сборов пролитой ртути.