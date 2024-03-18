В Беларуси проходит Неделя финансовой грамотности

Эта неделя в Беларуси проходит под эгидой финансовой грамотности. Информационная кампания по повышению осведомленности людей о финансах стартовала с традиционного удара биржевого колокола валютно-фондовой биржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неделя финансовой грамотности проводится ежегодно в марте во всем мире. Основной темой 2024 года является качество организации системы личных финансов. Как определить доходные цели, вести учет средств и расходов, составить личный бизнес-план, грамотно использовать кредиты? Получить ответы на эти вопросы можно будет во время тематических мероприятий. Они будут проходить в онлайн и оффлайн формате, что значительно расширяет границы проекта.

А ндрей А ухименя, председатель правления Б елорусской валютно-фондовой биржи: 256 школ принимают участие в этом мероприятии. Со всех уголков нашей страны мы подключили ребят, чтобы они принимали активное участие в сегодняшнем мероприятии.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси:

В эту неделю банки, страховые компании, лизинговые организации, все финансовые учреждения открывают свои двери для ребят, рассказывают об особенностях своей работы, об основных правилах финансового поведения. Делают акцент на том, что финансовая грамотность – это очень важно.

Информационная кампания продлится по 24 марта. В ее ходе будут подведены итоги конкурса видеоблогеров «Береги свои деньги», организатором которого в рамках финансовой недели выступил Национальный банк Беларуси.