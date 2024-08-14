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Установлены сроки пребывания пациентов в больницах сестринского ухода

14 августа 2024 07:06
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До 180 дней совокупно в календарном году – Установлены сроки пребывания в больницах сестринского ухода. Для определения дальнейшей тактики работы с каждым пациентом в областях созданы специальные группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлены сроки пребывания пациентов в больницах сестринского ухода-1

В их состав вошли медики, работники сферы социальной защиты и других служб. Они знают историю болезни, общаются с родственниками и учитывают пожелания больного. Размещение в социальном пансионате, направление в отделение терапевтического профиля, перевод на амбулаторный период – возможно несколько вариантов.

Установлены сроки пребывания пациентов в больницах сестринского ухода-4

Людмила Луговец, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Беларуси по медико-социальной помощи:
Сейчас у нас прекрасные пансионаты созданы по всей стране, рабочая межведомственная группа это подтвердила. Мы в том году объезжали, изучали работу этих домов-интернатов (теперь – пансионатов). Ни один пациент без оказания медицинской помощи не останется.

Установлены сроки пребывания пациентов в больницах сестринского ухода-7

Год назад по поручению Совмина создали мониторинговую группу из сотрудников Минздрава, Минтруда и соцзащиты по оценке эффективности работы больниц сестринского ухода. Установлено, что значительное количество пациентов находится в таких учреждениях от 3 до 10 лет. И они требуют не столько лечения, сколько круглосуточного ухода, обеспечить который могут пансионаты системы Минтруда. К примеру, Логойский социальный пансионат «Надежный берег». Здесь действует два корпуса и проживают около 200 человек.

Установлены сроки пребывания пациентов в больницах сестринского ухода-10

Марина Карпова, старшая медицинская сестра пансионата:
У нас имеется медицинское отделение, которое снабжено всеми необходимыми кабинетами. Где ведется прием врачом, проводятся процедуры физиотерапевтические, массажный кабинет работает, лечебная физическая культура.

Установлены сроки пребывания пациентов в больницах сестринского ухода-13

Анна Хоровец:
Я сюда, словно в жемчужину, приехала. В чистоту. Директор очень хороший. Любая медсестра, сколько ни назову, всегда идет к тебе на уступки.

Специалисты уверены, что принятые меры позволят улучшить доступность и качество оказания медико-социальной помощи пациентам с хроническими прогрессирующими заболеваниями, которым необходим круглосуточный уход.

# Государственная социальная политика # общество

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