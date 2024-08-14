Установлены сроки пребывания пациентов в больницах сестринского ухода

До 180 дней совокупно в календарном году – Установлены сроки пребывания в больницах сестринского ухода. Для определения дальнейшей тактики работы с каждым пациентом в областях созданы специальные группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их состав вошли медики, работники сферы социальной защиты и других служб. Они знают историю болезни, общаются с родственниками и учитывают пожелания больного. Размещение в социальном пансионате, направление в отделение терапевтического профиля, перевод на амбулаторный период – возможно несколько вариантов.

Людмила Луговец, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Беларуси по медико-социальной помощи:

Сейчас у нас прекрасные пансионаты созданы по всей стране, рабочая межведомственная группа это подтвердила. Мы в том году объезжали, изучали работу этих домов-интернатов (теперь – пансионатов). Ни один пациент без оказания медицинской помощи не останется.

Год назад по поручению Совмина создали мониторинговую группу из сотрудников Минздрава, Минтруда и соцзащиты по оценке эффективности работы больниц сестринского ухода. Установлено, что значительное количество пациентов находится в таких учреждениях от 3 до 10 лет. И они требуют не столько лечения, сколько круглосуточного ухода, обеспечить который могут пансионаты системы Минтруда. К примеру, Логойский социальный пансионат «Надежный берег». Здесь действует два корпуса и проживают около 200 человек.

Марина Карпова, старшая медицинская сестра пансионата:

У нас имеется медицинское отделение, которое снабжено всеми необходимыми кабинетами. Где ведется прием врачом, проводятся процедуры физиотерапевтические, массажный кабинет работает, лечебная физическая культура.