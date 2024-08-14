Безобидный вид обманчив – рассказываем правила безопасности на болоте

Если вы оказались в Шумилинском районе, вам просто необходимо побывать в Лесковичах, искупаться в чистейшей воде местного озера, напиться родниковой воды, посетить чудо-храм, а еще ощутить, что такое спа по-деревенски в местной агроусадьбе. Отправляемся за колоритом. Все, кто разрушали храм, погибли не своей смертью – история церкви Сергея Радонежского в Лесковичах – подробнее здесь. Анастасия Макеева, корреспондент:

Легкие Европы, клюквенный рай. Белорусские болота справедливо назвать отдельной планетой. С каждым годом она притягивает все больше туристов. Мы отыскали на карте Витебщины настоящий Меркурий, место тысячи озер – заказник «Козьянский». Отправляемся, чтобы слиться с дикой природой и прочувствовать настоящий экстрим.

Космос Поозерья и наследие ледника. Густая сеть красивейших озер, лесных массивов, холмов, оврагов и болот – вот оно, белорусское богатство. Республиканский заказник «Козьянский» находится на территории Шумилинского и Полоцкого районов, в междуречье рек Оболь и Сосница и занимает более 28 тысяч гектаров. Он создавался с целью сохранения уникальных ландшафтов с редкими и исчезающими видами растений и животных, занесенных в Красную книгу. Вооружаемся резиновыми сапогами и отправляемся навстречу приключениям по маршруту «Глаза болот – озера». Кстати, он отлично подойдет для начинающих робинзонов и любителей экологического туризма. Стартуем с живописных берегов озера Рассолай.

Людмила Тарасова, ведущий специалист республиканского заказника «Козьянский»:

В границах заказника находится 518 озер, самые крупные из них – Красомай, Мошно и Рассолай, на котором мы сейчас находимся. Очень красивое озеро. Анастасия Макеева:

Очень. Облака отражаются, прямо какой-то рай. Вода, наверное, очень чистая здесь. Людмила Тарасова:

Если кому-то нужно отдохнуть, побыть с самим собой, то это самый лучший вариант. Рядом пляж, очень удобно разместить палатки. Анастасия Макеева:

Есть ли какие-то правила безопасности на болоте?