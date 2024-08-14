Безобидный вид обманчив – рассказываем правила безопасности на болоте
Если вы оказались в Шумилинском районе, вам просто необходимо побывать в Лесковичах, искупаться в чистейшей воде местного озера, напиться родниковой воды, посетить чудо-храм, а еще ощутить, что такое спа по-деревенски в местной агроусадьбе. Отправляемся за колоритом.
Все, кто разрушали храм, погибли не своей смертью – история церкви Сергея Радонежского в Лесковичах – подробнее здесь.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Легкие Европы, клюквенный рай. Белорусские болота справедливо назвать отдельной планетой. С каждым годом она притягивает все больше туристов. Мы отыскали на карте Витебщины настоящий Меркурий, место тысячи озер – заказник «Козьянский». Отправляемся, чтобы слиться с дикой природой и прочувствовать настоящий экстрим.
Космос Поозерья и наследие ледника. Густая сеть красивейших озер, лесных массивов, холмов, оврагов и болот – вот оно, белорусское богатство. Республиканский заказник «Козьянский» находится на территории Шумилинского и Полоцкого районов, в междуречье рек Оболь и Сосница и занимает более 28 тысяч гектаров.
Он создавался с целью сохранения уникальных ландшафтов с редкими и исчезающими видами растений и животных, занесенных в Красную книгу. Вооружаемся резиновыми сапогами и отправляемся навстречу приключениям по маршруту «Глаза болот – озера». Кстати, он отлично подойдет для начинающих робинзонов и любителей экологического туризма. Стартуем с живописных берегов озера Рассолай.
Людмила Тарасова, ведущий специалист республиканского заказника «Козьянский»:
В границах заказника находится 518 озер, самые крупные из них – Красомай, Мошно и Рассолай, на котором мы сейчас находимся. Очень красивое озеро.
Анастасия Макеева:
Очень. Облака отражаются, прямо какой-то рай. Вода, наверное, очень чистая здесь.
Людмила Тарасова:
Если кому-то нужно отдохнуть, побыть с самим собой, то это самый лучший вариант. Рядом пляж, очень удобно разместить палатки.
Анастасия Макеева:
Есть ли какие-то правила безопасности на болоте?
Людмила Тарасова:
Самое опасное место на болоте – это топь. Потому что топь – это водоем, поверхность которого покрыта мхом или зеленой травкой такой безобидной. На самом деле безобидный вид достаточно обманчив, так как топь засасывает человека.
Анастасия Макеева:
По болоту лучше ходить с местными жителями или гидом?
Людмила Тарасова:
Конечно. Категорически запрещается прыгать с кочки на кочку, в помощники надо себе брать шесты.
Обольское болото занимает около 5 000 гектаров – это сердце заказника. Его возраст – примерно 9 000 лет. Свое название оно получило от городского поселка Оболь. Кстати, на Витебщине самые молодые болота, а самые древние находятся на Полесье.
Получается неприлично вкусно – какое блюдо можно приготовить в агроусадьбе в Лесковичах – подробнее здесь.