Четвертый по величине в Беларуси – в чём уникальность Шавекинского валуна?

Если вы оказались в Шумилинском районе, вам просто необходимо побывать в Лесковичах, искупаться в чистейшей воде местного озера, напиться родниковой воды, посетить чудо-храм, а еще ощутить, что такое спа по-деревенски в местной агроусадьбе. Отправляемся за колоритом.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Мы с вами словно на вершине настоящего айсберга. Этот гигант находится в деревне Шавеки – это четвертый по величине камень в Беларуси. С ним местные жители связывают немало историй и легенд. Одна из них: если загадать желание, оно обязательно сбудется.

Шумилинский район – кладезь гигантских валунов. Про самый большой камень в Беларуси мы уже рассказывали, а в деревне Шавеки его брат – четвертый по величине. Красно-бурый гранит рапакиви с кристаллами полевого шпата и серого кварца – чудо природы. Толстый слой мха, как седая борода у старца, только придает ему колорита.