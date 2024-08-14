Четвертый по величине в Беларуси – в чём уникальность Шавекинского валуна?

Если вы оказались в Шумилинском районе, вам просто необходимо побывать в Лесковичах, искупаться в чистейшей воде местного озера, напиться родниковой воды, посетить чудо-храм, а еще ощутить, что такое спа по-деревенски в местной агроусадьбе. Отправляемся за колоритом.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Мы с вами словно на вершине настоящего айсберга. Этот гигант находится в деревне Шавеки – это четвертый по величине камень в Беларуси. С ним местные жители связывают немало историй и легенд. Одна из них: если загадать желание, оно обязательно сбудется.
Шумилинский район – кладезь гигантских валунов. Про самый большой камень в Беларуси мы уже рассказывали, а в деревне Шавеки его брат – четвертый по величине. Красно-бурый гранит рапакиви с кристаллами полевого шпата и серого кварца – чудо природы. Толстый слой мха, как седая борода у старца, только придает ему колорита.
Людмила Тарасова, ведущий специалист республиканского заказника «Козьянский»:
Шавекинский валун – геологический памятник природы. Принесен данный камень с Аландских островов, что на Балтийском море, 16-17 тысяч лет тому назад. То есть поозерский ледник – ему мы обязаны таким валунам. В длину шесть метров, в ширину более четырех метров и в высоту более двух метров.
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