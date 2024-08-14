Хозяин не любит жадных людей – что говорят легенды о белорусских болотах?

Если вы оказались в Шумилинском районе, вам просто необходимо побывать в Лесковичах, искупаться в чистейшей воде местного озера, напиться родниковой воды, посетить чудо-храм, а еще ощутить, что такое спа по-деревенски в местной агроусадьбе. Отправляемся за колоритом.
Людмила Тарасова, ведущий специалист республиканского заказника «Козьянский»:
Если верить легендам и преданиям, то в белорусском болоте живет Болотник. Хозяин этих мест, который очень не любит жадных людей, на самом деле. Тех, которые клюкву без меры берут, тех Болотник может наказать.
Александр Добровольский, директор республиканского заказника «Козьянский»:
Всеслав Чародей – наш князь белорусский, про него говорят, что он был оборотень. Своих врагов он водил по болоту, они не могли никуда от него уйти. Он тут их уничтожил. Дух Всеслава Чародея – это орел-беркут, медведь и волк.
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