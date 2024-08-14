Хозяин не любит жадных людей – что говорят легенды о белорусских болотах?

Если вы оказались в Шумилинском районе, вам просто необходимо побывать в Лесковичах, искупаться в чистейшей воде местного озера, напиться родниковой воды, посетить чудо-храм, а еще ощутить, что такое спа по-деревенски в местной агроусадьбе. Отправляемся за колоритом.

Людмила Тарасова, ведущий специалист республиканского заказника «Козьянский»:

Если верить легендам и преданиям, то в белорусском болоте живет Болотник. Хозяин этих мест, который очень не любит жадных людей, на самом деле. Тех, которые клюкву без меры берут, тех Болотник может наказать.