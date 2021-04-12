«Диаметр дерева должен быть более 20 сантиметров». Узнали у специалиста, как правильно собирать берёзовый сок

Новости Беларуси. Как известно, у многих наших любимых деликатесов есть свой сезон. Например, самые сахарные арбузы в сентябре, самая сладкая черника в июле, а самый вкусный березовый сок прямо сейчас. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, откуда берется самый-самый вкусный лесной нектар в Беларуси.

Дмитрий Манько, лесничий Пасекского лесничества Стародорожского опытного лесхоза:

На данном месте у меня стоит около 200 мешков, таких мест у меня два. В общей сложности мы поставили 600 мешков. Вадим Смоляк, корреспондент:

Я так понял, что вы начали эту работу с прошлой недели? Дмитрий Манько:

Да, с прошлой недели.

Вадим Смоляк:

Это поздно, если с прошлым сезонами сравнивать? Дмитрий Манько:

Если сравнивать с прошлым годом, с прошлой весной, то сроки сдвинулись недели на две. В прошлом году мы забирали на две недели раньше. Это связано, во-первых, с тем, что весна затяжная. Вы сами видели, что зима в этом году была холодная. Это все влияет. Вадим Смоляк:

По каким признакам вы выбираете? Есть места, которые вы из года в год используете, собираете сок? Или нужно как-то чередовать?

Дмитрий Манько:

Сбор сока производится в насаждениях, которые предназначены под рубку главного пользования. Выбираются деревья с хорошо развитой кроной, здоровые, чтобы диаметр дерева был более 20 сантиметров. Делаем упор, чтобы участок был как можно дальше от дороги, потому что собираются выхлопные газы. Должно быть все натуральное. Вадим Смоляк:

Вы увидели, выбрали дерево. Что с ним происходит дальше, чтобы можно было получать сок?

Дмитрий Манько:

Далее убирается грубая кора. Вадим Смоляк:

Она срезается бензопилой?

Дмитрий Манько:

Либо бензопилой, либо можно топориком. Здесь без разницы. Затем бензопилой делается желоб, обязательно вбивается клин из нержавеющей стали, и подвязывается мешок. Вадим Смоляк:

Надо ли специально обрабатывать, чтобы сок поступал без примесей. Дмитрий Манько:

Конечно. Желоб нужно обязательно вычищать. Периодически нужно это делать. Вадим Смоляк:

Сам по себе процесс для дерева болезненный? Подготовка, вбивание клина.

Дмитрий Манько:

Главное – соблюдать все параметры, после окончания сокосбора все эти отверстия (желоба) обрабатываются глиной, чтобы в дерево не попадали болезни, и дерево оставалось жить. Вадим Смоляк:

Сколько из одного дерева можно получать сок? Как нужно чередовать? Дмитрий Манько:

В среднем в сутки дерево дает более 7 литров сока. Вчера мы здесь собрали, вот вы видите, что натекло за сутки. За ночь. Как только на березе начинают распускаться почки, сок идти перестает. Вадим Смоляк:

В этом сезоне соберете, а в следующем уже не будете трогать это дерево?

Дмитрий Манько:

Нет, можно отступать определенный параметр сантиметров и можно заново подсачивать. Вадим Смоляк:

То есть можно чуть в сторону? Дмитрий Манько:

Да, можно чуть в сторону. Дереву вред так не нанесем. Вадим Смоляк:

Влияет ли само дерево на то, каким будет вкусным сок? Дмитрий Манько:

Нет. Это не влияет.

Дмитрий Манько:

Конечно, да, это собирать трудно, потому что мешки тяжелые. Если целый мешок, то около 50 килограммов весит. Мы стараемся собирать по половине мешка, чтобы не так трудно было носить. У нас есть трактор, бочка. Стараемся подъехать к каждому дереву, чтобы меньше нагружать людей.

– Иногда вдвоем носить приходится?

– Если полное, то вдвоем.

– А здесь примерно сколько?

– 25 литров.

– То есть в день вы можете и 10, и 20, и 30 мешков вынести?

– До сотни.

– В конце дня, наверное, чувствуется, что заслужил стаканчик сока.

– Конечно.