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«Диаметр дерева должен быть более 20 сантиметров». Узнали у специалиста, как правильно собирать берёзовый сок

12 апреля 2021 12:20
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Новости Беларуси. Как известно, у многих наших любимых деликатесов есть свой сезон. Например, самые сахарные арбузы в сентябре, самая сладкая черника в июле, а самый вкусный березовый сок прямо сейчас. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, откуда берется самый-самый вкусный лесной нектар в Беларуси.

«Диаметр дерева должен быть более 20 сантиметров». Узнали у специалиста, как правильно собирать берёзовый сок-1

Дмитрий Манько, лесничий Пасекского лесничества Стародорожского опытного лесхоза:
На данном месте у меня стоит около 200 мешков, таких мест у меня два. В общей сложности мы поставили 600 мешков.

Вадим Смоляк, корреспондент:
Я так понял, что вы начали эту работу с прошлой недели?

Дмитрий Манько:
Да, с прошлой недели.

«Диаметр дерева должен быть более 20 сантиметров». Узнали у специалиста, как правильно собирать берёзовый сок-4

Вадим Смоляк:
Это поздно, если с прошлым сезонами сравнивать?

Дмитрий Манько:
Если сравнивать с прошлым годом, с прошлой весной, то сроки сдвинулись недели на две. В прошлом году мы забирали на две недели раньше. Это связано, во-первых, с тем, что весна затяжная. Вы сами видели, что зима в этом году была холодная. Это все влияет.

Вадим Смоляк:
По каким признакам вы выбираете? Есть места, которые вы из года в год используете, собираете сок? Или нужно как-то чередовать?

«Диаметр дерева должен быть более 20 сантиметров». Узнали у специалиста, как правильно собирать берёзовый сок-7

Дмитрий Манько:
Сбор сока производится в насаждениях, которые предназначены под рубку главного пользования. Выбираются деревья с хорошо развитой кроной, здоровые, чтобы диаметр дерева был более 20 сантиметров. Делаем упор, чтобы участок был как можно дальше от дороги, потому что собираются выхлопные газы. Должно быть все натуральное.

Вадим Смоляк:
Вы увидели, выбрали дерево. Что с ним происходит дальше, чтобы можно было получать сок?

«Диаметр дерева должен быть более 20 сантиметров». Узнали у специалиста, как правильно собирать берёзовый сок-10

Дмитрий Манько:
Далее убирается грубая кора.

Вадим Смоляк:
Она срезается бензопилой?

«Диаметр дерева должен быть более 20 сантиметров». Узнали у специалиста, как правильно собирать берёзовый сок-13

Дмитрий Манько:
Либо бензопилой, либо можно топориком. Здесь без разницы. Затем бензопилой делается желоб, обязательно вбивается клин из нержавеющей стали, и подвязывается мешок.

Вадим Смоляк:
Надо ли специально обрабатывать, чтобы сок поступал без примесей.

Дмитрий Манько:
Конечно. Желоб нужно обязательно вычищать. Периодически нужно это делать.

Вадим Смоляк:
Сам по себе процесс для дерева болезненный? Подготовка, вбивание клина.

«Диаметр дерева должен быть более 20 сантиметров». Узнали у специалиста, как правильно собирать берёзовый сок-16

Дмитрий Манько:
Главное – соблюдать все параметры, после окончания сокосбора все эти отверстия (желоба) обрабатываются глиной, чтобы в дерево не попадали болезни, и дерево оставалось жить.

Вадим Смоляк:
Сколько из одного дерева можно получать сок? Как нужно чередовать?

Дмитрий Манько:
В среднем в сутки дерево дает более 7 литров сока. Вчера мы здесь собрали, вот вы видите, что натекло за сутки. За ночь. Как только на березе начинают распускаться почки, сок идти перестает.

Вадим Смоляк:
В этом сезоне соберете, а в следующем уже не будете трогать это дерево?

«Диаметр дерева должен быть более 20 сантиметров». Узнали у специалиста, как правильно собирать берёзовый сок-19

Дмитрий Манько:
Нет, можно отступать определенный параметр сантиметров и можно заново подсачивать. 

Вадим Смоляк:
То есть можно чуть в сторону?

Дмитрий Манько:
Да, можно чуть в сторону. Дереву вред так не нанесем. 

Вадим Смоляк:
Влияет ли само дерево на то, каким будет вкусным сок?

Дмитрий Манько:
Нет. Это не влияет.

«Диаметр дерева должен быть более 20 сантиметров». Узнали у специалиста, как правильно собирать берёзовый сок-22

Дмитрий Манько:
Конечно, да, это собирать трудно, потому что мешки тяжелые. Если целый мешок, то около 50 килограммов весит. Мы стараемся собирать по половине мешка, чтобы не так трудно было носить. У нас есть трактор, бочка. Стараемся подъехать к каждому дереву, чтобы меньше нагружать людей. 

«Диаметр дерева должен быть более 20 сантиметров». Узнали у специалиста, как правильно собирать берёзовый сок-25

– Иногда вдвоем носить приходится?
– Если полное, то вдвоем.
– А здесь примерно сколько?
– 25 литров.
– То есть в день вы можете и 10, и 20, и 30 мешков вынести?
– До сотни.
– В конце дня, наверное, чувствуется, что заслужил стаканчик сока.
– Конечно.

«Диаметр дерева должен быть более 20 сантиметров». Узнали у специалиста, как правильно собирать берёзовый сок-28

– Вчера где-то тонн восемь сдали.
– А сколько в одной бочке?
– В этой шесть. Еще пожарка забирала, там 2,200. 
– То есть за день получается, что вы примерно бочку собираете.
– Где-то дня за два.

«Установлены фотоловушки». Как ищут тех, кто собирает березовый сок в неположенном месте – подробнее здесь.

# Охрана природы # общество # Вадим Смоляк # Дмитрий Манько # Фотофакт

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