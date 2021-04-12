«С задачами личный состав справился успешно». На Гожском полигоне прошло батальонное тактическое учение

Новости Беларуси. На полигоне Гожский прошло батальонное тактическое учение, участие в котором принимали военнослужащие, призванные из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По задумке учений, механизированные и танковые подразделения при поддержке авиации и артиллерии отработали вопросы ведения оборонительного боя при попытке прорыва неприятелем. Плотным огнем танковых рот противник был полностью разгромлен.

Александр Бас, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

В ходе оборонительного боя личный состав показал умелые навыки при действии, при вооружении, в поражении появляющихся, движущихся целей. С задачами личный состав справился успешно.

Александр Кирилов, военнообязанный:

Справились на отлично, без всяких задержек, все прошло удачно. Были разные мишени: и для БМП, и для танков, и для общей пехоты.