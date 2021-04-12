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«С задачами личный состав справился успешно». На Гожском полигоне прошло батальонное тактическое учение

12 апреля 2021 10:45
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Новости Беларуси. На полигоне Гожский прошло батальонное тактическое учение, участие в котором принимали военнослужащие, призванные из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«С задачами личный состав справился успешно». На Гожском полигоне прошло батальонное тактическое учение-1

По задумке учений, механизированные и танковые подразделения при поддержке авиации и артиллерии отработали вопросы ведения оборонительного боя при попытке прорыва неприятелем. Плотным огнем танковых рот противник был полностью разгромлен.  

«С задачами личный состав справился успешно». На Гожском полигоне прошло батальонное тактическое учение-4

Александр Бас, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:  
В ходе оборонительного боя личный состав показал умелые навыки при действии, при вооружении, в поражении появляющихся, движущихся целей. С задачами личный состав справился успешно.   

«С задачами личный состав справился успешно». На Гожском полигоне прошло батальонное тактическое учение-7

Александр Кирилов, военнообязанный:  
Справились на отлично, без всяких задержек, все прошло удачно. Были разные мишени: и для БМП, и для танков, и для общей пехоты.  

«С задачами личный состав справился успешно». На Гожском полигоне прошло батальонное тактическое учение-10

Добавим, что в маневрах задействовали свыше 500 человек и более 100 единиц техники.  

# Военные учения # общество # Александр Бас # Фотофакт

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