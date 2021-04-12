Информацию передают несколько спутников. Как в Беларуси выявляют пожары по данным из космоса?

Новости Беларуси. Более 200 пожаров за сутки зафиксировано в стране. Виной тому человеческий фактор и погодные условия. Для того чтобы не допустить распространения пламени, сотрудники МЧС контролируют ситуацию с помощью наземного и авиационного мониторинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но туман и дым не всегда позволяют увидеть движение фронта огня с земли. И тогда спасает космос. Подробности в материале Юлии Денисенко.

Своими погодными капризами апрель 2021-го не перестает удивлять. В Витебске еще снег, в Могилеве и Гомеле местами подтопления, а под Брестом горит трава. В круглосуточном режиме контроль обстановки ведется именно здесь, в самом сердце МЧС – Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации.

РЦУРЧС, отдел мониторинга. Тепловые аномалии у вас на карте в Пинском районе. Проверяйте.

Через 10 минут после пролета спутника обработанные файлы появляются на геопортале МЧС в виде точек на карте. Валентина Белодедова уже больше шести лет с помощью данных из космоса ведет мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

Валентина Белодедова, старший инженер Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации:

Если это тепловая аномалия, например, на лесном фонде, информация передается в Минлесхоз, лесникам. Они обходами или объездами проверяют достоверность данной тепловой аномалии. В тех ситуациях, если пожар возник на территории труднодоступной, непроходимой либо где не может проехать другая техника, либо промониторить пожар невозможно с земли, то космический мониторинг – это лучшее решение в данной ситуации. Благодаря фотоаппарату в безвоздушном пространстве возгорания заметны по всей республике. Именно здесь составляются картографические материалы для работы на выездах.

Мы переводим снимок в другой спектральный диапазон. И сейчас мы видим, где у нас происходит активное горение – это красным цветом отображено. Если мы сверху еще наложим квартальную сеть Министерства лесного хозяйства, то мы четко представляем, в каком квартале нам нужно задействовать максимальное количество сил и средств. Такая схема очень удобна для быстрого ориентирования на местности.

Алексей Андреенко, заместитель начальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации:

Мы сотрудничаем с Международной Хартией по космосу и крупным катастрофам. Это сотрудничество позволяет нам задействовать до 40 космических аппаратов и получать от наших партнеров снимки ежедневно. Но есть нюанс. Быстро получить снимки высокого качества и в нужном масштабе только от одного спутника удается не всегда. Именно поэтому МЧС задействует спутники различных стран для самой оперативной картинки с места событий.

Юлия Денисенко, корреспондент:

На улице уже потеплело. Вскоре многие отправятся за город. Чтобы отдых запомнился только положительными эмоциями, загляните в приложение МЧС «Помощь рядом». Там вы найдете карту неблагоприятных метеорологических явлений и сможете ознакомиться с рекомендациями спасателей. Приложение будет интересно и детям: энциклопедия, тесты, советы, что делать в нештатных ситуациях, и даже аудиозаписи первой медицинской помощи, а главное, есть кнопка вызова МЧС «112».

Мария Гомон, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации:

Чтобы избежать серьезных последствий, не прибегайте к выжиганию сухой растительности на корню на придомовой территории, а при разведении костра держите наготове первичные средства пожаротушения и обеспечьте непрерывный контроль за процессом горения.