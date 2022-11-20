«Установлено почти 160 личностей». Кубраков рассказал, сколько белорусов воюет в Украине и как работает структура МВД

Новости Беларуси. После совещания во Дворце Независимости мы решили встретиться с министром внутренних дел. Но, как оказалось, Ивана Кубракова сложно застать в кабинете. Вот и наше интервью прошло на новом учебном полигоне для бойцов ОМОНа, где они проходили испытания на получение черного берета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Cколько белорусов воюет в Украине, какое наказание ждет тех, кто героизирует нацистов и как в МВД готовятся к предстоящим электоральным кампаниям? На наши вопросы ответил Иван Кубраков. К чему готовят сотрудников МВД на учениях?

Ольга Коршун, СТВ:

Мы с вами встречаемся на новом полигоне, где наши бойцы будут отрабатывать разного рода мероприятия. И это, наверное, не излишне. Действительно, в последнее время роль милиции возрастает. Проводились разные территориальные учения, отрабатывались разные сценарии, вплоть до захвата бандформированиями условного райцентра. Сегодня бойцы МВД отправились на усиление границы. Вот эти все мероприятия, сценарии были у нас проработаны или для нас это новые вызовы и угрозы и мы уже действуем по ходу?

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Что касается несения службы сотрудников милиции на границе, то это не новая задача, мы ее выполняли неоднократно. Сотрудники и органов внутренних дел, и внутренних войск МВД, мы совместно с погранкомитетом постоянно несем службу по охране наших рубежей. И сегодня, конечно, мы усилили особенно границу с Украиной. Мы прекрасно понимаем, поступает очень много информации о том, что особенно те беглые, которые находятся за пределами нашей страны, – постоянно звучат какие-то угрозы про силовой вариант, про попытки совершить террористические акты на нашей территории. Мы готовы обеспечить безопасность наших граждан везде: и в приграничье, и в Минске, и в любом областном центре. Для этого мы постоянно готовим личный состав, на сегодня для нас ничего нового нет, задачи поставлены четко. Если кто-то попытается, особенно что касается террористических актов, совершить на территории Республики Беларусь, как я уже говорил ранее, когда мы проводили учения, эти преступники будут уничтожены. И других вариантов быть не может. Задача органам внутренних дел поставлена четко. Я уверен, что сотрудники милиции с этой задачей справятся.

Ольга Коршун:

Что касается беглых, периодически всплывает информация о белорусах, которые воюют в Украине. Вот их личности установлены? Иван Кубраков:

Сотрудниками ГУБОП в основном эта работа делается. Установлено почти 160 личностей, которые находятся за пределами страны и принимают участие в боевых действиях Как амнистия повлияет на уровень преступности и будет ли спокойно на выборах? Ольга Коршун:

Периодически всплывает информация, что наши беглые оппозиционеры или какие-то деструктивные силы вбрасывают информацию, что всплеск деструктивной активности будет на период электоральных кампаний, которые уже скоро пройдут, это две важнейшие электоральные кампании: выборы депутатов и президентские. Уже сегодня мы готовимся к этим общественно-политическим мероприятиям важнейшим? И насколько МВД может обеспечить безопасность участников этих электоральных кампаний? И как показывает прошлый опыт, и тех, кто будет находиться в избирательных комиссиях?

Иван Кубраков:

Постоянно проходит тактика специального учения, постоянно проходит служебная подготовка. И вот сегодня то, что мы видим, – тактико-спортивный комплекс, который сегодня открыт. Он открыт с учетом тех элементов, вопросов, которые могут возникать, то есть особых условий, чрезвычайных ситуаций, которые мы видели. Мы не просто готовимся только на нашем опыте, который у нас был в 2020 году, который мы очень тщательно проанализировали, сделали определенные выводы. Очень многое изменилось в подготовке наших сотрудников, в том числе и в психологическом плане. Мы изучаем опыт других стран, как у них организовано это мероприятие. И любые мероприятия, которые происходят у наших коллег, мы, конечно, смотрим. И самое лучшее, на что надо обратить внимание, мы в обязательном порядке смотрим и стараемся делать так и готовить наших сотрудников таким образом, чтобы они всегда были на шаг впереди, оставались живыми и здоровыми, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Что касается избирательных кампаний будущих, конечно, начиная от избирательного участка и заканчивая обеспечением безопасности на протяжении всех этих кампаний, конечно, мы готовы. Мы работаем, не просто готовим личный состав, мы работаем еще и на профилактику, устанавливается видеонаблюдение. То есть обеспечивается безопасность всех участников данного процесса. И мы готовы обеспечить безопасность наших граждан. Ольга Коршун:

Недавно депутаты приняли законопроект во втором чтении об амнистии. Амнистии подлежит около 9 тысяч человек. Как вы считаете, не повлияет ли это на криминогенную ситуацию в стране?

Иван Кубраков:

Нет, это не повлияет однозначно на криминогенную обстановку, не ухудшит точно, потому что мы проработали очень тщательно не просто сам процесс амнистии, мы проработали и изучили тех людей, которые будут освобождаться. Это люди, которые действительно исправились. Мы изучили их нахождение в местах лишения свободы, как они себя вели, есть ли в этом искренность. Естественно, когда они выйдут на свободу, мы будем их контролировать. Им государство дало шанс исправиться и возможность выйти на свободу досрочно. Если они нарушат, они прекрасно понимают, что им придется нести ответственность вдвойне. Почему в Беларуси все еще остаются сторонники фашизма? Ольга Коршун:

Мы наблюдаем, что происходит в соседних странах, имею в виду, как там дела обстоят с героизацией фашизма, что все советское отрицается, идет борьба с нашей историей, с нашими памятниками. Там один за другим буквально рушатся. Мы видим, что периодически появляется информация, что задержаны героизаторы фашизма, нацизма, националистической символики носители. А как обстоят дела в нашей стране с этим явлением? Искоренено оно или еще отдельные ростки пробиваются?