В турецкой Анталье в результате аварии погибли 8 человек

В результате аварии пассажирского автобуса в Анталье погибли 8 человек, 26 пострадали. Известно, что все граждане Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла утром 1 февраля. Автобус не смог пройти поворот и опрокинулся в кювет. Пострадавших доставили в больницу. За жизни некоторых сейчас борются медики. Следователи устанавливают личности погибших.

В салоне автобуса находились 34 человека. По предварительной информации, авария произошла из-за мокрой трассы. Также не исключено, что водитель не сбавил скорость при прохождении поворота.