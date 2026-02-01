Прямой эфир

В турецкой Анталье в результате аварии погибли 8 человек

01 февраля 2026 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В результате аварии пассажирского автобуса в Анталье погибли 8 человек, 26 пострадали. Известно, что все граждане Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В турецкой Анталье в результате аварии погибли 8 человек-2

Авария произошла утром 1 февраля. Автобус не смог пройти поворот и опрокинулся в кювет. Пострадавших доставили в больницу. За жизни некоторых сейчас борются медики. Следователи устанавливают личности погибших.

В салоне автобуса находились 34 человека. По предварительной информации, авария произошла из-за мокрой трассы. Также не исключено, что водитель не сбавил скорость при прохождении поворота.

# Авария

Другие новости рубрики

Все новости
Многотысячная акция протеста проходит в Париже
01 февраля 2026 13:42

Многотысячная акция протеста проходит в Париже

Переговоры по Гренландии начались – Трамп
01 февраля 2026 13:39

Переговоры по Гренландии начались – Трамп

Отыгрались со счета 0:3. «Вашингтон» с Овечкиным победил «Каролину»
01 февраля 2026 13:22

Отыгрались со счета 0:3. «Вашингтон» с Овечкиным победил «Каролину»