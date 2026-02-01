За взятку задержали начальника отдела одно из предприятий Гродненской области

Задержан 30-летний начальник отдела одного из предприятий Островецкого района. Он попался с поличным при получении взятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина на работе отвечал за проведение строительных работ. Решил на этом наживиться и получил от подрядчика деньги за подписание акта выполненных работ. А также пообещал обеспечить объемы заказов в последующем.

Михаил Татаревич, заместитель начальника УБЭП УВД Гродненского облисполкома:

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данный случай не единичный. Ранее фигурант принимал «откаты» на системной основе. Всего за период чуть более года в качестве взяток он получил свыше 22 тысяч рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело за взяточничество. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Сотрудники МВД продолжают целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов коррупции.