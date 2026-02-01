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Переговоры по Гренландии начались – Трамп

01 февраля 2026 13:39
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Переговоры по Гренландии начались – Трамп-0

О начале переговоров по Гренландии объявил американский президент Дональд Трамп и выразил надежду на выгодное для США и Европы соглашение. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, по ряду моментов уже достигнуты договоренности, и при этом европейские партнеры поддерживают идею сделки.

Ранее, по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп заявил, что сейчас обсуждается проект, который сохранит суверенитет Дании над островом и обновит соглашение 1951 года, разрешающее США размещать военные базы. Однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что у Рютте нет полномочий вести такие переговоров и процесс возвращается к традиционной дипломатии.

Фото: pixabay

# Дональд Трамп # Международная политика

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