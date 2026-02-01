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Отыгрались со счета 0:3. «Вашингтон» с Овечкиным победил «Каролину»

01 февраля 2026 13:22
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Отыгрались со счета 0:3. «Вашингтон» с Овечкиным победил «Каролину»-0

«Вашингтон Кэпиталз» добился домашней победы над «Каролиной Харрикейнз» в матче НХЛ – 4:3 в овертайме. Об этом пишет РИА Новости.

С 0:3 хозяева отыгрались: Хендрикс  Лапьер, Дилан  Строум и Джейкоб Чикран сравняли счет, а решающую шайбу забил Джастин Сурдиф на 62-й минуте.

У соперника шайбы забросили Марк Янковски,Себастьян  Ахо и Шейн Гостисбер.

Более 18 минут провел на льду Александр Овечкин, но не забросил. Андрей Свечников и Александр Никишин забросили по шайбе и играли в большинстве.

«Вашингтон» одержал свою вторую победу подряд, а “Каролина” потерпела второе поражение в семи последних встречах.

Фото: pixabay

# Хоккей

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